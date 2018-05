GIRO D' ITALIA | GINO BARTALI NOMINATO CITTADINO ONORARIO DI ISRAELE

Ciclismo : Il GIRO d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

GIRO D'ITALIA : LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI : Una delle bellezze del ciclismo è di portarci in posti del mondo molto diversi. Sono felicissimo di essere qui a Gerusalemme, una città bellissima e ricca di tanta storia. Devo ancora scoprire il ...

GIRO d’Italia 2018 - cosa ci aspetta nei primi 10 giorni? I momenti chiave delle tappe iniziali : Molto probabilmente sul traguardo di Campo Imperatore, nona tappa del Giro d’Italia 2018, non sapremo chi ha vinto la Maglia Rosa, ma potremmo già conoscere chi non potrà più vincerla. Spesso e volentieri, pur senza emettere sentenze definitive, i primi 10 giorni di un grande Giro possono tagliare gambe e ambizioni a diversi dei pretendenti al successo finale. Vediamo quali possono essere le frazioni più dure, insidiosi e potenzialmente ...

GIRO D'ITALIA 2018/ L'occasione per riscoprire Bartali e l'apoteosi azzurra del beautiful '68 : Domani inizia il GIRO D'ITALIA 2018, con partenza da Gerusalemme e arrivo a Roma. Un'occasione per ricordare alcuni episodi legati alla storia del ciclismo e del nostro Paese. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:11:00 GMT)THE HAPPY PRINCE/ La luce nel film che non fa sconti a Oscar Wilde, di L. DevescoviAVENGERS: INFINITY WAR/ L'inciampo nel film spartiacque del mondo Marvel al cinema, di E. Rauco

GIRO D'ITALIA 2018 - CICLISMO / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Albo d’oro GIRO d’Italia : tutti i vincitori della Corsa Rosa - 101^ edizioni di grandi Campioni : Il Giro d’Italia è giunto alla 101^ edizione. La Corsa Rosa regala emozioni fin dal 1909, anno in cui la Corsa a tappe organizzata da Gazzetta dello Sport ha fatto il proprio esordio. Tante emozioni, tanti vincitori, tante stelle che hanno brillato sulle nostre strade: dai miti come Fausto Coppi e Gino Bartali a stelle incontrastati come Eddy Merckx, Bernard Hinaut, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Marco Pantani fino agli ultimi Campioni ...

GIRO d'Italia 2018 - chi sono i favoriti. La 'griglia di partenza' : Ventidue squadre al via, con le 18 di World Tour ammesse di diritto e le quattro invitate , Bardiani Csf, Androni, Wilier Triestina e la Israel Academy, prima formazione del Medio Oriente al via di ...

GIRO d’Italia 2018 - i gregari. Gli uomini che potrebbero fare la differenza per i capitani : Spesso e volentieri, negli ultimi anni, abbiamo visto come le squadre e la forza dei compagni possano fare la differenza in un grande Giro. Dai Tour de France in serie di Chris Froome passando per la Vuelta a España di Fabio Aru e il Giro d’Italia 2016 di Vincenzo Nibali: tutte situazioni in cui il capitano ha saputo sfruttare al meglio la superiorità della propria formazione, coadiuvato ovviamente dall’ammiraglia, per conquistare la ...

GIRO d’Italia - Pozzato non parte : padre in fin di vita/ Il sostegno da parte di Eurosport Italia : Giro d’Italia, Pozzato non parte: padre in fin di vita. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il Giro per i problemi del genitore(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:55:00 GMT)

Ciclismo - GIRO d Italia - Froome 'Voglio vincere - fastidiose accuse di doping'. Dumoulin 'Non si presenti - non fa bene a questo sport' : GERUSALEMME - Si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione , ma Chris Froome è il principale favorito della 101esima edizione, che scatterà venerdì da Gerusalemme. E ...

GIRO d'Italia - il padre è grave : Pozzato rinuncia alla corsa : A 48 ore dalla grande partenza della 101/a edizione, c'è già un forfait 'eccellentè al Giro d'Italia: Filippo 'Pippo' Pozzato è dovuto tornare in Italia, perchè il padre è in gravissime condizioni. L'...

GIRO d’Italia 2018 - Chris Froome : “Salbutamolo? Non ho sbagliato! Ho diritto di correre e vincere. Al GIRO per il tris - come Merckx” : Chris Froome non si tira indietro durante la conferenza stampa della vigilia al Giro d’Italia 2018. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è naturalmente il grande favorito della vigilia ma correrà con l’ombra del caso salbutamolo, sostanza a cui è risultato non negativo durante l’ultima Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare ma le sue dichiarazioni in merito non cambiano di una virgola: “Non mi ero mai ...

GIRO d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

GIRO D'ITALIA - POZZATO NON PARTE : PADRE IN FIN DI VITA/ Il ciclista mai fortunato nella competizione : GIRO d’Italia, POZZATO non PARTE: PADRE in fin di VITA. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il GIRO per i problemi del genitore(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:05:00 GMT)