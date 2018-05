GIRO D' ITALIA 2018 | CICLISMO Gran finale a Roma | ritorno nella Capitale dopo 9 anni

Albo d’oro GIRO d’Italia : tutti i vincitori della Corsa Rosa - 101^ edizioni di grandi Campioni : Il Giro d’Italia è giunto alla 101^ edizione. La Corsa Rosa regala emozioni fin dal 1909, anno in cui la Corsa a tappe organizzata da Gazzetta dello Sport ha fatto il proprio esordio. Tante emozioni, tanti vincitori, tante stelle che hanno brillato sulle nostre strade: dai miti come Fausto Coppi e Gino Bartali a stelle incontrastati come Eddy Merckx, Bernard Hinaut, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Marco Pantani fino agli ultimi Campioni ...

GIRO d'Italia 2018 - chi sono i favoriti. La 'griglia di partenza' : Ventidue squadre al via, con le 18 di World Tour ammesse di diritto e le quattro invitate , Bardiani Csf, Androni, Wilier Triestina e la Israel Academy, prima formazione del Medio Oriente al via di ...

GIRO d’Italia 2018 - i gregari. Gli uomini che potrebbero fare la differenza per i capitani : Spesso e volentieri, negli ultimi anni, abbiamo visto come le squadre e la forza dei compagni possano fare la differenza in un grande Giro. Dai Tour de France in serie di Chris Froome passando per la Vuelta a España di Fabio Aru e il Giro d’Italia 2016 di Vincenzo Nibali: tutte situazioni in cui il capitano ha saputo sfruttare al meglio la superiorità della propria formazione, coadiuvato ovviamente dall’ammiraglia, per conquistare la ...

GIRO d’Italia - Pozzato non parte : padre in fin di vita/ Il sostegno da parte di Eurosport Italia : Giro d’Italia, Pozzato non parte: padre in fin di vita. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il Giro per i problemi del genitore(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:55:00 GMT)

Ciclismo - GIRO d Italia - Froome 'Voglio vincere - fastidiose accuse di doping'. Dumoulin 'Non si presenti - non fa bene a questo sport' : GERUSALEMME - Si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione , ma Chris Froome è il principale favorito della 101esima edizione, che scatterà venerdì da Gerusalemme. E ...

GIRO d'Italia - il padre è grave : Pozzato rinuncia alla corsa : A 48 ore dalla grande partenza della 101/a edizione, c'è già un forfait 'eccellentè al Giro d'Italia: Filippo 'Pippo' Pozzato è dovuto tornare in Italia, perchè il padre è in gravissime condizioni. L'...

GIRO d’Italia 2018 - Chris Froome : “Salbutamolo? Non ho sbagliato! Ho diritto di correre e vincere. Al GIRO per il tris - come Merckx” : Chris Froome non si tira indietro durante la conferenza stampa della vigilia al Giro d’Italia 2018. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è naturalmente il grande favorito della vigilia ma correrà con l’ombra del caso salbutamolo, sostanza a cui è risultato non negativo durante l’ultima Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare ma le sue dichiarazioni in merito non cambiano di una virgola: “Non mi ero mai ...

GIRO d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

GIRO d’Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Velocisti, scalatori, cronoman, gregari, ma non solo: un Grande Giro è fatto anche di cacciatori di tappe, tutti i corridori che puntano ad aggiungere nel palmares un successo di prestigio. Ce ne saranno ovviamente tanti anche al prossimo Giro d’Italia, che scatterà venerdì da Gerusalemme con una cronometro individuale: andiamo a scoprirli nel dettaglio. Il più atteso è sicuramente Tim Wellens: il belga della Lotto Soudal è la stella della ...

GIRO d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

Il GIRO d'Italia perde un protagonista : Pozzato torna in Italia al capezzale del padre : Il Giro d'Italia perde un grande protagonista: Filippo Pozzato, ciclista della Willier-Triestina Sella Italia , non prenderà parte alla competizione per via delle gravi condizioni di salute di suo ...

GIRO d'Italia : la Giunta stanzia oltre 247 mila euro : La soddisfazione dell'assessore regionale allo sport Soddisfatto l'assessore regionale allo sport, turismo e trasport. «Essere parte del Giro d'Italia riveste per la Valle un grande interesse ...

GIRO d’Italia 2018 - il numero di corridori per Nazione. Tutti gli Stati rappresentati e la classifica per presenze : Alla Giro d’Italia 2018 saranno 32 le Nazioni rappresentate. In un ciclismo sempre più globale anche la Corsa Rosa vedrà in azione corridori provenienti da Tutti i continenti, che dimostra come i Grandi Giri non uniscano solamente una nazione, ma virtualmente Tutti i corridori del mondo. Nel 2017 ci furono 12 differenti Stati che riuscirono a conquistare una vittoria di tappa e fu il record assoluto nella storia del Giro. La Nazione con ...