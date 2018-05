Giovedi 3 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 3 maggio 2018. Su Rai3 Nicole Kidman in «Grace di Monaco» : Nicole Kidman in Grace di Monaco Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Trama: Angela è in crisi perché ha scoperto di avere un ritardo. Fa il test e scopre di essere incinta. Intanto Lorenzo si prepara al concorso per entrare alla Regione Siciliana, aiutato nello studio da una donna che comincia a insinuarsi nei suoi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 3 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 3 maggio 2018: Nel cercare di impedire ad Anita (Ludovica Bizzaglia) di comprare un’altra dose di eroina, Vittorio (Amato D’Auria) finisce per mettersi nei guai… In ansia per lo stato di depressione della figlia Viola (Ilenia Lazzarin), Ornella (Marina Giulia Cavalli) si offre di trasferirsi temporaneamente a Torino… Spinto da Susanna (Agnese Lorenzini), Niko (Luca Turco) ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Meteo : le previsioni per giovedì 3 maggio : Più o meno in tutta Italia le alternative saranno tre: pioggia, nuvole o temporali The post Meteo: le previsioni per giovedì 3 maggio appeared first on Il Post.

Allerta Meteo per Giovedì 3 Maggio in tutt’Italia : il ciclone Afro-Mediterraneo arriva sul Tirreno e scatena una grande tempesta : 1/27 ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata 446 di Una VITA di giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2018: Dopo aver letto la lettera scritta da Sara Rubio Ortiz, Mauro entra di soppiatto in casa di Cayetana per trovare la falsa dichiarazione che incastrerebbe la stessa Sara… Celia, decisa a lasciare per sempre Calle Acacias, saluta Trini. Quando però giunge il momento di partire insieme a Coque e Cruz Bengoa per raggiungere il porto, la donna ci ripensa e decide di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 3 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 3 maggio 2018: Nell’ambiente della moda c’è grande attesa in vista della sfilata della Spectra Creations… Sally (Courtney Hope) desidera stupire gli addetti ai lavori con la sua sfilata ma Bill (Don Diamont) è altrettanto deciso ad impedire tutto questo: il magnate intende far fallire la casa di moda e prendersi una volta per tutte il terreno dove essa risiede. L’ambizioso ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Cerimonia inaugurale giovedì 3 maggio alle 17 - via De Pisis 24 - . Visitabile fino al 3 giugno : Al via la mostra 'Natura Disegnata. Storie di Pittura Naturalistica' 02-05-2018 / Giorno per giorno giovedì 3 maggio alle 17, al MUSEO civico di STORIA NATURALE di Ferrara , via De Pisis 24, , verrà ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 3 maggio alle 17 presentazione romanzo in via Scienze : Ha inoltre scritto e interpretato gli spettacoli "Mutamenti" e "Prèt à Porter", di cui è anche direttrice artistica. Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente ...

Le previsioni meteo per giovedì 3 maggio : Brutte: nuvole, pioggia e temporali un po' ovunque The post Le previsioni meteo per giovedì 3 maggio appeared first on Il Post.

Roma : giovedì 10 maggio sciopero dei lavoratori Tpl : Roma: allo sciopero non prenderà parte Atac Roma – Previsto per il prossimo giovedì (10 maggio) sciopero per i lavoratori di Roma Tpl. Gli addetti ai lavori incroceranno nuovamente le braccia per 24 ore. Il servizio sarà a rischio sulle 103 linee di bus di periferia gestite dal consorzio. Non sarà interessata dallo sciopero la parte di servizio gestita da Atac. Treni, metro e tutte le altre linee bus saranno regolari. L'articolo Roma: ...