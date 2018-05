Giornata negativa per i mercati europei

finanza.lastampa

: Dio cane già la giornata ha preso una piega negativa per via dello stipendio in più quella macchinetta del cazzo mi… - asiaobroni : Dio cane già la giornata ha preso una piega negativa per via dello stipendio in più quella macchinetta del cazzo mi… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Chiusura del 2 maggio Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 2 mag… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Chiusura del 2 maggio Discesa moderata per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 2… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che intensificano le vendite sul finale in scia al pessimo avvio di Wall Street . Di scarso aiuto le previsioni di primavera ...