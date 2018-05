Giornata libertà stampa | dalle querele ai 6 euro a pezzo | è sempre più difficile fare il

Giornata mondiale Libertà di Stampa - Mattarella - proteggere la stampa da nuova stagione di violenze : Roma - Oggi 3 maggio è la Giornata mondiale per la Libertà di stampa. Un patrimonio vitale, quello dell'informazione, da difendere e tutelare per la salute della democrazia. "Una nuova stagione di violenze contro la stampa, in Italia, in Europa, nel mondo, sembra riaffacciarsi - afferma il presidente Mattarella -: ancora oggi aggressioni e intimidazioni minacciano il lavoro di quei cronisti che non si piegano alla logica di ...

Giornata mondiale della libertà di stampa : giornalisti uccisi e minacciati : A Roma cerimonia in memoria dei giornalisti uccisi e delle vittime innocenti di mafia. Celebrazioni in tutto il mondo in collaborazione con l'Onu: la principale ad Accra in Ghana. 76 giornalisti in Italia sono stati minacciati solo nel 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che monitora quotidianamente le intimidazioni ai cronisti italiani. Il Presidente Mattarella: da giornalisti grande contributo a democrazia

3 maggio - Giornata mondiale della libertà di stampa - : Istituito dall'Onu nel 1993, l'evento rappresenta un modo per celebrare e valutare lo stato dell'indipendenza giornalistica e difendere i media dagli attacchi alla loro autonomia