Gioco d’azzardo | in calo tra i giovani | ma cresce tra gli adulti

Gioco d’azzardo aumenta tra gli adulti : in 10 anni quadruplicati i problematici. “Credono di diventare ricchi” : Gli adulti, soprattutto maschi, giocano sempre di più. E tra loro aumentano anche i problematici, quadruplicati negli ultimi dieci anni. Parliamo di italiani che giocano d’azzardo, dal Gratta e Vinci (che è il Gioco più diffuso), fino alle scommesse sportive. È il quadro che emerge dagli studi Ipsad ed espadItalia dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). Il Gioco d’azzardo piace sempre ...

Codacons : vietare pubblicità Gioco d’azzardo per Roma-Liverpool : Codacons: diffida a Coni e Mediaset Roma – Il Codacons ha ufficialmente chiesto di non pubblicizzare il gioco d’azzardo per il match Roma-Liverpool. L’associazione si è per tanto rivolta al Coni, in qualità di ente proprietario dello Stadio Olimpico. Ma anche a Mediaset, che trasmetterà in tv l’evento sportivo. Il Codacons ha inoltre inviato una istanza alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo il sequestro dello ...

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul Gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul Gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Seguici su Instagram! Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito alla […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Asl Roma 5 dichiara guerra al Gioco d’azzardo Patologico : Al via il progetto dell’Asl Roma 5 contro il Gioco d’Azzardo Patologico proposto dal DSM e approvato dalla Regione Lazio

The Match - Lucarelli vs Baldini : “Gioco d’azzardo? Vado nelle scuole a parlare dei miei errori”. “E’ troppo presto” : Per la prima volta sul canale Nove di Discovery Italia arriva il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, arbitro e moderatore del nuovo programma d’attualità The Match, al via domani, venerdì 23 marzo alle ore 23.30. Un duello senza esclusione di colpi che, nella prima puntata vede fronteggiarsi, nei ruoli opposti di accusatrice e vittima, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli e il deejay toscano Marco Baldini. A dividerli in questo questo ...