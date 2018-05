Gioco d’azzardo - in calo tra i giovani - ma cresce tra gli adulti : I giocatori d’azzardo sono sempre più adulti. Aumentano, infatti, quelli nella popolazione adulta, mentre diminuiscono quelli tra i 15 e i 19 anni di età. Mentre, In generale gli uomini (51,1%) giocano più delle donne (34,4%). Sono questi alcuni dei dati emersi da due nuovi studi Espad e Ipsad dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), secondo cui, complessivamente, nel corso del 2017, ...

Gioco d’azzardo aumenta tra gli adulti : in 10 anni quadruplicati i problematici. “Credono di diventare ricchi” : Gli adulti, soprattutto maschi, giocano sempre di più. E tra loro aumentano anche i problematici, quadruplicati negli ultimi dieci anni. Parliamo di italiani che giocano d’azzardo, dal Gratta e Vinci (che è il Gioco più diffuso), fino alle scommesse sportive. È il quadro che emerge dagli studi Ipsad ed espadItalia dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). Il Gioco d’azzardo piace sempre ...

Cala il Gioco d'azzardo tra i giovani - ma aumenta tra gli adulti : -400mila tra gli under 19. Al Sud crescono però gli studenti-giocatori a rischio di gioco patologico -

Gioco azzardo : boom adulti - meno giovani : 13.28 Il Gioco d'azzardo è in calo tra i giovani, mentre cresce tra gli adulti. E' quanto emerge da uno studio del Cnr di Pisa, secondo il quale nel 2017 i giocatori della fascia di età compresa tra 15 e 19 anni sono stati 1 mln, con una diminuzione di 400 mila unità rispetto al 2014. Al Sud però, rileva lo studio, gli studenti-giocatori "problematici", a rischio di Gioco patologico, sono cresciuti.Nel complesso hanno giocato almeno una volta ...

Cala Gioco d'azzardo tra i giovani : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Cala il gioco d'azzardo tra i giovani mentre si registra un vero boom tra gli adulti: nel 2017 i giocatori-studenti nella fascia 15-19 anni sono diminuiti di 400mila unità ...

Codacons : vietare pubblicità Gioco d’azzardo per Roma-Liverpool : Codacons: diffida a Coni e Mediaset Roma – Il Codacons ha ufficialmente chiesto di non pubblicizzare il gioco d’azzardo per il match Roma-Liverpool. L’associazione si è per tanto rivolta al Coni, in qualità di ente proprietario dello Stadio Olimpico. Ma anche a Mediaset, che trasmetterà in tv l’evento sportivo. Il Codacons ha inoltre inviato una istanza alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo il sequestro dello ...

Liguri “malati” di azzardo : spesi altri 2 miliardi - ma il Gioco ora è in calo | : Nel 2017 “puntati” 23 milioni in meno. A Genova giocati 756 milioni. Il Movimento 5 Stelle si appella a Bucci: «Limiti agli orari delle slot»

Pupo su droga - sesso e Gioco d'azzardo da giovedì alle Iene : Nello Stato della California da inizio anno è diventato legale vendere marijuana a scopo ricreativo. Questo è potuto accadere grazie al risultato di un referendum che si era tenuto a novembre del 2016 con il 53% di voti favorevoli.Il programma televisivo di Italia1 Le Iene ha deciso di andare in quello Stato per fare un reportage su questa cosa ed ha mandato per confezionare l'inchiesta un inviato d'eccezione, parliamo di Pupo. Enzo Ghinazzi ...

Pupo su droga - sesso e Gioco d'azzardo da giovedì alle Iene su Italia1 (Anteprima Blogo) : Nello Stato della California da inizio anno è diventato legale vendere marijuana a scopo ricreativo. Questo è potuto accadere grazie al risultato di un referendum che si era tenuto a novembre del 2016 con il 53% di voti favorevoli.prosegui la letturaPupo su droga, sesso e gioco d'azzardo da giovedì alle Iene su Italia1 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 28 aprile 2018 10:12.

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul Gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul Gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Seguici su Instagram! Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito alla […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Prende 200mila € della parrocchiaE li spende nel Gioco d'azzardo Parroco va in cura per ludopatia : Ha speso 200 mila euro della parrocchia nel gioco d'azzardo. Ora Don Flavio Gobbo va in cura per guarire dalla ludopatia. Succede a Spinea, provincia di Treviso. Il Parroco, originario di Preganziol, ha lasciato la parrocchia e la diocesi di Treviso ha spiegato che si trova attualmente in cura per ludopatia Segui su affaritaliani.it

Loot box e Gioco d'azzardo legato alle skin saranno un mercato da $50 miliardi nel 2022 : Gli sviluppatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra hanno annunciato che le microtransazioni verranno eliminate dal gioco e negli ultimi anni diverse community hanno dimostrato un'evidente insofferenza nei confronti di Loot box e affini. Ma il fenomeno è destinato a rallentare in futuro? Secondo Juniper Research la risposta è decisamente negativa.La compagnia ha proposto un report in cui indica che nel 2022 i consumatori spenderanno la ...

Sale slot - a Roma la delibera bluff : 'Il Gioco d'azzardo resta senza regole né controlli' : Orari di apertura senza limiti, nessuna informazione nei locali dei rischi correlati al gioco, scarsi controlli sul rispetto delle distanze minime da scuole, chiese e strutture per giovani e anziani. ...