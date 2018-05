Ginnastica - Serie A 2018 : Sofia Busato torna in gara dopo un anno a Milano! E che debutto di Angel Andreoli : Sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Il Mediolanum Forum di Milano ospiterà un appuntamento imperdibile del massimo campionato italiano che torna a essere protagonista dopo la prova d’apertura di due mesi fa ad Arezzo. La Brixia Brescia sarà naturalmente la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia andranno a caccia di una nuova vittoria per ipotecare l’ennesimo ...

Ginnastica - Serie A 2018 : che spettacolo a Milano. Il Forum pronto per lo show - le migliori d’Italia si sfidano nella seconda tappa : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica riparte dal Mediolanum Forum di Milano dove sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa. Il massimo campionato italiano della Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista a due mesi di distanza dall’appuntamento di Arezzo e si preannuncia grande spettacolo nel palazzetto più grande del Nord Italia che per la seconda volta nella storia ospiterà questo evento. Si attende una buona cornice di ...

Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa a Milano. Data - programma - orario d'inizio - tv e biglietti : che spettacolo il 5 maggio : L'evento sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport, si attendono comunicazioni su un'eventuale diretta streaming , a pagamento, su volare.tv. SABATO 5 maggio: 09.30-19.30 , circa, Serie A 2018 ...

Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa a Milano. Data - programma - orario d’inizio - tv e biglietti : che spettacolo il 5 maggio : Sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare l’evento sarà il Mediolanum Forum di Assago-Milano: si preannuncia un appuntamento davvero imperdibile in un palazzetto da sogno che nel recente passato ha già ospitato il campionato italiano della Polvere di Magnesio. La Ginnastica Meda organizza la gara sperando in un notevole afflusso di pubblico per assistere a un appuntamento unico e ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Dopo il Trofeo di Jesolo attesa per la Serie A a Milano! E gli USA ai PacRim : il calendario e le date : Il Trofeo di Jesolo 2018 non ha deluso le aspettative, ancora una volta in laguna è andato in scena uno spettacolo di assoluto livello tecnico che ha sicuramente deliziato i tanti appassionati della Polvere di Magnesio. La Classicissima, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti all’interno del panorama internazionale e ha già dato appuntamento al prossimo anno quando tra l’altro si ...

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...

FOTO Ginnastica - Serie A 2018 – Tutti i body delle squadre : tra brillantini - decorazioni e femminilità. Qual è il più bello? : Sabato si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le migliori 24 squadre d’Italia si sono date battaglia ad Arezzo e hanno anche esibito i nuovi body. Gustiamoceli nelle FOTO di Giorgia Urbani: secondo voi Qual è il più bello? (galleria in fase di completamento, mancano ancora quattro team). BRIXIA BRESCIA: CENTRO SPORT BOLLATE: GAL LISSONE: GIGLIO MONTEVARCHI: FORZA E ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Le pagelle della prima tappa : Lara Mori libero da Regina - D’Amato e Villa spaccano - Carlotta Ferlito torna : Ieri si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce ad Arezzo. ASIA D’AMATO: 8. Esibisce una delle prestazioni più convincenti di giornata. Il doppio avvitamento al volteggio è praticamente perfetto (15.050, 9.45 di esecuzione), alle parallele si difende bene (il 5.5 di D Score è inferiore alle altre giovani, ma è la più pulita), ...

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Arezzo. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio ad Arezzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 2. Asia D’Amato Brixia Brescia 54.850 3. Alice D’Amato Brixia ...

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Vince la Brixia delle scatenate Villa e D’Amato! Torna Carlotta Ferlito : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. L’ora delle big! Le giovani della Brixia - Carlotta Ferlito e Meneghini : in palio la vittoria : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Tocca alle big! Prima Lara Mori - poi Ferlito e Meneghini coi fenomeni della Brixia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Che attesa per le big! Tra poco le giovani della Brixia - Ferlito - Mori e Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...