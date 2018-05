GF news | Alessia e Matteo sotto la pioggia | concorrenti emozionati

DANIELE BOSSARI/ "Io non me ne vado e Alessia Marcuzzi non è incinta - fake news!" (Isola dei Famosi 2018) : DANIELE BOSSARI non ha riscosso molto successo nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, ma i suoi diretti fan lo sostengono ancora. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:14:00 GMT)