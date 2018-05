GF | chi esce e chi le esce | che fuori seno Mariana!

Sunrise : in 1° trim. utile cresce a 17 mln franchi : Roma, 3 mag. (AdnKronos/ats) – Sunrise ha registrato nel primo trimestre dell’anno un utile netto in progressione del 29,9% su base annua a 17 milioni di franchi. Il giro d’affari è cresciuto del 6,4% a 459 milioni. I servizi mobili (+8,5%), l’internet fisso (+17,2%) e la Tv (+25,7%) hanno fatto registrare aumenti, ma i servizi di telefonia fissa risultano in calo del 6,1%, si legge in un comunicato odierno del ...

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...

Sfuma il governo del Presidente - cresce il rischio di elezioni a luglio : Se Cinque stelle e Lega volessero tornare di corsa al voto, e dichiarassero che il tempo dei tentativi è scaduto, in quel caso il Capo dello Stato non avrebbe armi per impedire nuove elezioni, perfino se queste dovessero tenersi entro l’estate, addirittura a luglio se prima fosse impossibile. Non è ovviamente la soluzione che Sergio Mattarella desi...

Stati uniti - PMI chicago cresce meno del previsto in aprile : Teleborsa, - Non c'è una ripresa apprezzabile per l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese ...

Stati uniti - PMI chicago cresce meno del previsto in aprile : Non c'è una ripresa apprezzabile per l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese precedente . Il dato è ...

Vaccini - oggi la scadenza per le comunicazioni dei presidi. Ora rischio multe ma la copertura cresce : ROMA - Sulla questione Vaccini, oggi c'è una importante scadenza per i presidi delle scuole dell'obbligo, che devono trasmettere alle Asl i dati degli alunni non in regola. Si tratta di un termine che ...

Vaccini - oggi la scadenza per le comunicazioni dei presidi. Ora rischio multe ma la copertura cresce : Non sono però ancora stati fissati i criteri con cui applicare le sanzioni da 100 a 500 euro. In meno di sei mesi dalla nuova legge, la percentuale dei bambini...

Maddaloni - Pd esce allo scoperto : ecco chi saranno i nostri candidati : Lavoreremo per riconsegnare ai maddalonesi una Città dove la tutela dei Diritti, dell'Ambiente e del Lavoro siano punti fondanti dell'agenda politica della futura amministrazione. Lo faremo, senza ...

Pesce chirurgo giallo : Pesce chirurgo giallo o zebrasoma flavescens: malattie, alimentazione, caratteristiche, prezzo, dimensioni ideali della vasca e consigli sull’allevamento. (altro…) The post Pesce chirurgo giallo appeared first on Idee Green.

Juventus - finale incandescente : Inter e Roma - out chiellini : Juventus, finale incandescente- Campionato riaperto e volata scudetto tutta da gustare. Il Napoli si porta a -1 e riaccende le speranze tricolore. Occhio al finale di stagione complicato per i bianconeri. Prossimo match in casa dell’Inter, poi, Bologna in casa, Roma all’Olimpico e turno finale in casa con il Verona. Un calendario piuttosto complicato in […] L'articolo Juventus, finale incandescente: Inter e Roma, out Chiellini ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Perù : minibus esce di strada - morti due turisti tedeschi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Quando il carcere serve a poco : il 39% di chi esce ci rientra : Quasi quattro detenuti su 10 (il 39%), usciti di cella nel 2007, vi hanno fatto ritorno, una o anche diverse volte, negli ultimi dieci anni. La denuncia arriva dall'Associazione

Quando il carcere serve a poco : il 39% di chi esce ci rientra : Quasi quattro detenuti su 10 (il 39%), usciti di cella nel 2007, vi hanno fatto ritorno, una o anche diverse volte, negli ultimi dieci anni. La denuncia arriva dall'Associazione