Gf 2018 : Simone Coccia felice per la squalifica del concorrente italo-senegalese : Il fidanzato della senatrice Stefania Mezzopane, Simone Coccia, ritorna a parlare della squalifica del concorrente italo-senegalese Baye Dame e si dice molto felice per il provvedimento preso dalla produzione del Grande Fratello 2018. Anzi, Simone aggiunge che per ciò che ha fatto è stato giusto che abbia pagato e sia stato punito. Inoltre, Baye deve ritenersi anche fortunato per essere rimasto alcuni giorni all'interno della casa più spiata ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli vola ai quarti di finale - sconfitto Federico Delbonis : Simone Bolelli si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2018. Sulla terra rossa portoghese, il 32enne è riuscito a sconfiggere il quotato argentino Federico Delbonis, numero 79 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Partita sudatissima ma successo ampiamente meritato dal numero 153 del ranking ATP che ha saputo soffrire prima di dominare la seconda parte dell’incontro. Ora il Tennista ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 : nominati Aida - Alberto - Simone - Luigi : ...

Grande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018 : nominati Aida - Alberto - Simone Luigi : [live_placement]prosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 30 aprile 2018: nominati Aida, Alberto, Simone Luigi pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2018 01:27.

GRANDE FRATELLO 2018 - BAYE DAME SQUALIFICATO E ELIMINATI/ Diretta e nomination : Alberto - Simone - Luigi e Aida : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta terza puntata: ELIMINATI e il caso Aida Nizar, BAYE DAME Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 01:16:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ Sarà informato sulle dichiarazioni di Vladimir Luxuria? (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta, cosa accadrà dopo una settimana tesa nella casa del Grande Fratello 2018? Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sul compagno di Stefania Pezzopane.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Lucia Bramieri/ Il finto flirt con Matteo Gentili e la gelosia di Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, la donna è stata protagonista di uno scherzo ai danni di Simone Coccia fingendo di avere un flirt con l'ex calciatore Matteo Gentili. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Amici 2018 - Heather Parisi risponde a Simone Ventura : “Sei una vergogna” : La querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura, entrambe membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi, continua. Al centro della disputa c’è un concorrente, Biondo. Ieri, la Ventura ha detto la sua e a poche ore di distanza la Parisi ha risposto via Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando all’odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia quando ti avevo avvertito ...

Grande Fratello 2018 - ecco gli espulsi di lunedì : parla Simone Coccia Colaiuta! : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Bestemmie in diretta tv al Grande Fratello 2018/ Video - da Simone Coccia a Filippo : rischio espulsione? : La decisione di chiudere la diretta nei momenti più caldi del Grande Fratello 2018 è dovuta anche alla voglia di stare al sicuro dal problema Bestemmie, ma è davvero così facile?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Simone Coccia ha bestemmiato? / Striscia La Notizia lo incastra con un video (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia ha avuto un breve momento di sconforto nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2018; tuttavia, oggi le cose sembrano essere cambiate...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : i messaggi hot di Simone Coccia e Lucia e un duro confronto (23 aprile) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:53:00 GMT)