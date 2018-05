Genova | ecco la contraerea anti-hacker che veglia sulla sicurezza della Rete

Il “Caligo” inghiotte Genova : ecco le FOTO dell’affascinante fenomeno della nebbia marina : 1/4 ...

Genova - topo nell'insalata : ecco come stanno marito e moglie : Caso shock a Genova, dove una coppia ha trovato un topo nell'insalata in busta che avevano acquistato di recente. Fatti del genere, nella cronaca alimentare, non sono del tutto isolati, nonostante l'eccezionalità dell'evento. In passato, infatti, una ragazzina di 12 anni ad Andria aveva ritrovato un verme all'interno della lattina di Coca Cola. Spesso, sono stati proprio i bambini più piccoli le vittime innocenti di questi episodi al limite del ...

Ufo nei cieli italiani - tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e Cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...

Gianna Nannini cade sul palco a Genova : ecco il suo messaggio postato sui social : La sera di martedì 3 aprile Gianna Nannini è stata costretta a interrompere il suo concerto all’RDS Stadium di Genova a causa di una brutta caduta sul palco. 29 marzo – Bologna, Unipol Arena 30 marzo – Ancona, Palaprometeo 03 aprile – Genova, RDS Stadium 04 aprile – Montichiari, Pala George 06 aprile – Conegliano, Zoppas Arena 07 aprile – Padova, Kioene Arena 10 aprile – Roma, Palalottomatica 11aprile – Livorno, ...

Genova si prepara alla Coppa Davis : ecco i campioni francesi : ... 'Chi dobbiamo temere di più? Facile: tutti - sorride il coordinatore della Federazione Italiana Tennis Sergio Palmieri - il loro doppio è molto forte, forse il migliore al mondo: hanno una squadra ...

Quest'estate chiuderà una via - ecco come cambierà la viabilità a Genova : Genova - Tutto per 'colpa' di Ireti che, dopo l'11 giugno, aprirà un cantiere che, inevitabilmente, porterà all chiusura di via Bertani, la strada che da corso Magenta a Castelletto porta verso ...

Turismo - Genova città inaccessibile? Ecco il report delle strutture ricettive : Genova - «Fare il turista in Liguria per gli anziani, per chi ha limitate capacità motorie o visive o necessita di menu particolari non sembra facile. Il numero di imprese attrezzate per offrire ...

Ecco la neve a Genova : Genova - La neve è arrivata a Genova: da un paio di ore sono in corso precipitazioni anche sulla costa. Per la giornata di oggi era prevista un'allerta gialla , la meno grave, ma non è escluso che ...