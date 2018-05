Genoa | due difensori possono finire in prestito

Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini Video : Sara' un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il # Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina [ Video ]. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sara' chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi ...

Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini : Sarà un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sarà chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi movimenti ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...