Al Gemelli primo master in Europa su infezioni in chirurgia : “Quello attivo presso l’Universita’ Cattolica di Roma e’ il primo e finora unico master in Italia e in Europa specializzato in sepsi in chirurgia, cioe’ dedicato a formare gli studenti nella prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni contratte in ospedale”. Lo ha detto Gabriele Sganga, docente dell’Istituto di clinica chirurgica dell’Universita’ Cattolica e chirurgo della Fondazione ...

C'eravamo tanto amati : Andrea&Ciro - ex Gemelli contro : C'è Toro-Lazio: Belotti per il riscatto, Immobile per continuare a volare Ciro che si traveste da Andrea, anzi lo supera. Andrea che diventa immobile, purtroppo per i granata con la «i» minuscola e ...

Due Gemellini trascritti all’anagrafe nelle Marche : figli di una coppia gay : Due gemelli, figli di due padri, sono stati registrati all'anagrafe di Gabicce Mare, piccolo centro del litorale marchigiano. Il caso di Torino, dove un bimbo, figlio però di due mamme, è stato iscritto qualche giorno fa all'anagrafe, ha fatto da apripista. Negli stessi giorni, infatti, anche il piccolo Comune, dove vivono poco più di 5.000 abitanti, si è occupato di una nuova famiglia omogenitoriale. I due uomini si sono uniti civilmente e ...

Gabicce Mare come Torino : l'anagrafe comunale iscrive i Gemellini nati da una coppia di padri : I due bimbi sono nati negli Stati Uniti e la loro nascita è stata trascritta nel registro del Comune di residenza dei genitori, sposati civilmente. Il sindaco:...

Le Gemelline scomparse nel bosco protette dal loro pitbull : “Margot è rimasta sempre con loro” : Margot, il pitbull della famiglia di Elisabetta e Adele, le due gemelline di 4 anni che la sera del 24 aprile si sono perse in un bosco in Friuli, non ha lasciato mai da sole le due bambine. Quando, nel cuore della notte, i soccorritori hanno finalmente trovato le bimbe il cane era lì, accanto a loro.Continua a leggere

Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 27 aprile 2018 : Gemelli a caccia di certezze in più : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 27 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Gemelli a caccia di certezze in più, per il Leone risposte in arrivo molto presto(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:25:00 GMT)

Udine - Gemelline scomparse e ritrovate nel bosco : il loro pitbull le ha protette : Udine, gemelline scomparse e ritrovate nel bosco: il loro pitbull le ha protette “Margot è rimasta sempre con le piccole”, scrive su Facebook uno dei tre volontari che hanno salvato le bimbe di 4 anni Continua a leggere