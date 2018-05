Gb | studente italiano picchiato a sangue da una baby gang

GB - baby gang picchia studente italiano : 19.40 Uno studente universitario italiano ha denunciato di essere stato picchiato a sangue da una baby-gang, a Cambridge, e ha postato su Facebook alcune foto con il suo viso tumefatto. Il ragazzo è originario di Pomezia, vicino a Roma. Accanto alle foto ha scritto di "non essere arrabbiato. Non nutro risentimenti o rancori verso i 3 teenager che mi hanno fatto questo. Anzi, mi dispiace per loro". L'episodio richiama il caso di Miriam, la ...

“Ti squaglio nell’acido” : minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano davvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...

Davide Maran - studente italiano scomparso in Slovenia/ Ultime notizie Lubiana - ricerche in corso senza esito : Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia: nessuna notizia da oltre 8 giorni, ricerche a Lubiana senza alcun esito. L'appello della sorella su Facebook.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:40:00 GMT)