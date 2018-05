: Gb, studente italiano picchiato a sangue da una baby gang #Cambridge - MediasetTgcom24 : Gb, studente italiano picchiato a sangue da una baby gang #Cambridge - petergomezblog : Renzi, secondo Il Giornale: “M5s? Metodi da baby gang. Piuttosto che governare con loro torniamo al voto, io tanto… - PasDomenico : RT @MediasetTgcom24: Gb, studente italiano picchiato a sangue da una baby gang #Cambridge -

Unouniversitarioha denunciato di essere statoto a sangue da una, a Cambridge, e ha postato su Facebook alcune foto con il suo viso tumefatto. Il ragazzo è originario di Pomezia, vicino a Roma. Accanto alle foto ha scritto di "non essere arrabbiato. Non nutro risentimenti o rancori verso i 3 teenager che mi hanno fatto questo. Anzi, mi dispiace per loro". L'episodio richiama il caso di Miriam, la giovane romana di origini egiziane massacrata di botte su un bus a Nottingham.(Di giovedì 3 maggio 2018)