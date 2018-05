Galaxy A5 2017 Vodafone Android Oreo disponibile in Italia | link download firmware

Irrompe Oreo su Samsung Galaxy A5 2017 : in Italia per Vodafone tramite XXU4CRD5 : Giornate particolarmente intense per i Samsung Galaxy A5 2017, che anche in Italia effettuano il passaggio all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ottenendo il loro primo firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile di Google. Gli antesignani del processo corrispondono agli esemplari che portano il brand rosso dell'operatore Vodafone, che in queste ore stanno accogliendo il pacchetto basato sulla serie firmware A520FXXU4CRD5, con date ...

Samsung Galaxy J7 2017 a prezzo sottocosto e pagabile a rate : ecco dove! : Il Samsung Galaxy J7 2017 sarà in offerta fino alla metà di maggio 2018 a prezzo sottocosto con pagamento rateale in un volantino di una GDO italiana: ecco i dettagli sulla promo.Se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media ma con un prezzo abbastanza contenuto e di marca famosa, alcuni dei vostri amici potrebbero avervi consigliato l’acquisto di un Samsung Galaxy J7 2017.Samsung Galaxy J7 2017 a prezzo sottocosto e a ...

Galaxy A5 2017 : Vodafone annuncia Android Oreo per la prossima settimana : Tramite un comunicato ufficiale Vodafone annuncia che a partire dalla prossima settimana, da lunedi 30 aprile in poi, arriverà l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017.Circa 10 giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017 in alcuni paesi d’Europa.Vi avevamo detto che non sapevamo quando effettivamente l’azienda coreana avrebbe iniziato a ...

Come fare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017) : Guida per scattare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Come catturare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Salvare schermate su Samsung Galaxy A3 (2017) screenshot Su Samsung Galaxy A3 (2017) Come si scattano screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017)? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai […]

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A3 2017 l’aggiornamento Android Oreo è iniziato ma solo in Russia : Secondo i primi feedback Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo Galaxy A3 2017 che però al momento è distribuito solo in Russia.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato di recente o in passato un Samsung Galaxy A3 2017: arrivano i primi feedback che l’azienda coreana sta finalmente iniziando a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo.Galaxy A3 2017 l’aggiornamento ...

Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3 - A5 - A7 (2017) e Tab S3 : Dalla Turchia arrivano informazioni definite "ufficiose" sulle date di avvio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S7, S7 edge, Tab S3, A3, A5 e A7 (2017). Secondo le indicazioni ci sarà da attendere ancora qualche settimana. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3, A5, A7 (2017) e Tab S3 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A5 2017 l’aggiornamento ad Android Oreo iniziato in Europa (non ancora in Italia) : Arrivano i primi feedback positivi che il Galaxy A5 2017 sta iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo in Europa (un paio di paesi): in arrivo presto anche in Italia?Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che stanno aspettando da tempo il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy A5 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i ...

Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza : L'aggiornamento di sicurezza relativo ad aprile è sbarcato su Huawei Mate 10 Lite e sui Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 e Galaxy S7 edge statunitensi L'articolo Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le patch sicurezza marzo 2018 : Galaxy J7 2017 SM-J730F e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo da Samsung un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli e il link download dei nuovi firmware.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy J7 2017 (modello SM-J730F) o di un Galaxy A5 2017 (modello SM-A520F) non brandizzati dagli operatori telefonici, quindi No Brand, che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017: i dettagli del ...