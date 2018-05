Gabriele Corsi nuovo conduttore di Reazione a Catena

Reazione a Catena 2018 dal 4 giugno su Rai1. Conduce Gabriele Corsi : Gabriele Corsi Già. Gabriele Corsi commenta così una sua foto al fianco del cavallo di Viale Mazzini ad esprimere probabilmente soddisfazione e stupore per quanto raggiunto. Nelle ultime due stagioni il comico del Trio Medusa, lanciato come conduttore in solitaria da Discovery, è stato un rullo compressore, macinando programmi su programmi. E ora sta arrivando l’impegno più importante della sua carriera: Gabriele Corsi sarà il conduttore ...

Gabriele Corsi - colpaccio su Raiuno dell'ex Iena : quale programma va a prendersi : Si scatenano i gossip su chi sarà il conduttore di Reazione a catena su Raiuno. Dopo l'annuncio dell'addio di Amadeus , le prime indiscrezioni avevano tirato in ballo Marco Liorni , dato in partenza ...

Reazione a Catena : Gabriele Corsi sostituisce Amadeus : Gabriele Corsi condurrà Reazione a Catena al posto di Amadeus dal 4 giugno Ormai da tempo si sapeva dell’addio del conduttore Amadeus al game show del preserale estivo di Rai Uno Reazione a Catena e, dopo alcune settimane di “toto nomi”, come anticipato da TvBlog, sembra che a spuntarla sia stato il conduttore romano Gabriele Corsi. Il sito ha anche avuto modo di anticipare la data della prima puntata del programma, che sarà ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 : Lui era fra chi ha sostenuto il provino come da queste colonne vi avevamo raccontato. Il provino era per l'assegnazione del ruolo di conduttore della nuova stagione di Reazione a catena in arrivo nel preserale di Rai1 dai primi di giugno. Il lui di cui stiamo parlando è Gabriele Corsi, che secondo quanto risulta a TvBlog è in pole position per ricoprire il ruolo che è stato fino allo scorso anno del buon Amadeus. ...

Boss in incognito 2018/ Diretta - Umberto Di Carlo protagonista : l'emozione di Gabriele Corsi (19 marzo) : Boss in incognito 2018 torna in onda oggi, lunedì 19 marzo, in prima serata su Rai 2: protagonista della quarta puntata è l'imprenditore Umberto Di Carlo.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Gabriele Corsi / Il conduttore di Boss Incognito si racconta : "Sono eclettico o forse irresponsabile" : GABRIELE CORSI, conduttore di Boss in Incognito, si presenta attraverso un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale parla della sua nuova avventura televisiva e non solo.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:17:00 GMT)

Boss in incognito 2018 : Gabriele Corsi è il nuovo conduttore : Venerdì 2 marzo è andato in onda su Rai Due il primo appuntamento di Boss in incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma si basa sul format “Undercover Boss” che circola in Italia anche nella versione originale sulle reti Discovery. Esso prevede che un capo sotto mentite spoglie controlli l’operato dei propri dipendenti per capire cosa funzioni e cosa no nella sua azienda....Continua a leggere

Real Time le novità della primavera 2018 con Serena Rossi - Pablo Trincia e Gabriele Corsi : La primavera 2018 di Real Time vuol dire nuovi programmi pensati per commuovere, incuriosire, appassionare: Da qui a un anno, a Hello Goodbye, da La clinica per rinascere a Primo appuntamento fino a Nonostante tutto. Storie di vita vera e di persone coraggiose, momenti rubati alla normalità quotidiana che diventano emblematici. Tra nuovi format e programmi internazionali riadattati alla Realtà italiani nei pRossimi mesi il canale del gruppo ...

Boss in incognito 2018 / Diretta - Paolo Luchi protagonista : Gabriele Corsi al Materassificio Montalese : Boss in incognito 2018 debutta oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su Raidue. Conduce Gabriele Corsi. Paolo Luchi del Materassificio Montalese è il primo imprenditore. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Gabriele Corsi presenta Boss in incognito : prima puntata - stasera 2 marzo 2018 : Torna l’appuntamento con “Boss in incognito”, il docu-reality di Rai2 che, giunto alla quinta stagione sarà condotto da Gabriele Corsi