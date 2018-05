Furbetti cartellino alla Reggia di Caserta | “danno a Italia e Unesco” Vigilanti

Reggia di Caserta - timbrano il cartellino e fuggono a mangiare in pizzeria : scacco ai Furbetti : Se quando svaligiarono la buvette della Reggia di Caserta fossero stati al loro posto di lavoro, i ladri sarebbero stati presi in flagranza. Invece i vigilanti del Monumento erano chissà dove, di ...

Altri Furbetti del cartellino : 6 dipendenti comunali andavano in piazza durante l'orario di lavoro : Altri furbetti del cartellino. Altri impiegati statali che si occupano dei fatti loro nelle stesse ore in cui risultano presenti in ufficio. Al Comune di Cosoleto, paesino in provincia di Reggio Calabria, alcuni dipendenti avevano l'abitudine di stare in piazza a chiacchierare durante l'orario di lavoro. Sei di loro sono stati scoperti dalla Procura di Palmi e ora devono difendersi da accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato ...