Frazionamento fittizio di imprese | società responsabili in solido

(Di giovedì 3 maggio 2018)innei confronti del dipendente se il giudice accerta l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 7221 del 7 dicembre 2017 pubblicata il 22 marzo scorso. La Suprema Corte ha stabilito che i rapporti di lavoro formalmente attivati presso due, devono essere considerati come riconducibili a un unico centro di imputazione, qualora tra le stesse vi sia un collegamento economico-funzionale, talmente rilevante da non riuscire a distinguere nell’interesse di chi le prestazioni lavorative sono rese, con la conseguenza che entrambi i soggetti devono essere considerati solidalmentedelle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro (ai sensi dell’articolo 1294 c.c. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di pluralità di debitori, ...