Fratello di Meghan avvisa Harry | lasciala | ti rovinerà la vita

“Caro Principe Harry - non sposare Meghan. Ti farà diventare matto” : la lettera aperta del Fratello dell’attrice : “Caro Principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della Principessa, come un’attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio”. Chi può avere mai scritto queste parole, molto dure, sulla ...

La lettera aperta del Fratello di Meghan Markle : "Caro Harry - sei in tempo : lascia mia sorella. Sta recitando una parte - ti farà diventare matto" : In una lettera aperta, pubblicata dal settimanale In Touch, il fratello di Meghan Markle torna ad attaccare la sorella. Da quando l'ex attrice di Suits è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, diversi membri della famiglia non hanno lesinato interviste ai tabloid, nelle quali esprimono aspre critiche alla sorella, colpevole, a loro dire, di aver dimenticato le sue radici. Questa volta il ...

Meghan Markle - «Non è autentica come Diana - sta distruggendo la famiglia» : le dure parole del Fratello : Il fratello di Meghan Markle ha rivelato che il matrimonio tra la sorella e il principe Harry sta "distruggendo la famiglia". Thomas, 51 anni, ha dichiarato che l'attrice ha rinnegato...