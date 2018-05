Francia | doni per circa 1 milione a ferrovieri in sciopero

Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre : Il Congresso della Nuova Caledonia, una collettività francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia, ha fissato la data del referendum per l’indipendenza dalla Francia: il 4 novembre 2018. In Nuova Caledonia è presente da decenni un forte movimento separatista. The post Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre appeared first on Il Post.