Francesca Michielin al Primo Maggio | «Essere qui insieme ascoltarsi e abbracciarsi è

Francesca Michielin canta a sorpresa nella metro di Roma : sorpresa nella metro: a fare 'busking' , ovvero suonare all'aperto in situazioni improvvisate, , stavolta è una stella della musica italiana. Francesca Michielin, che sarà tra i protagonisti del ...

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (Concertone Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 / Gli artisti presenti a Roma : Ermal Meta - Gianna Nannini e Francesca Michielin : Il CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Anche Francesca Michielin e Fabri Fibra nel nuovo album di Carl Brave prima del tour : Il nuovo album di Carl Brave sarà ricco di collaborazioni. Tra i nomi che prenderanno parte al nuovo disco da solista del cantautore romano, già parte del duo Carl Brave x Franco126, Anche quello di Francesca Michielin e Fabri Fibra. La sua nuova espressione discografica è attesa sul mercato per il prossimo 11 maggio. Oltre ai due artisti già nominati, in Notti Brave - questo il titolo scelto - compaiono Anche Gemitaiz, Emis Killa, ...

Anche Lo Stato Sociale e Francesca Michielin al Concerto del Primo Maggio : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma Anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...

Aggiornato il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma - con Lo Stato Sociale e Francesca Michielin : tutti i nomi : Il cast del Concerto del Primo Maggio è Stato Aggiornato con nuovi nomi. Va delineandosi l'assetto del prossimo evento da Piazza San Giovanni in Roma, con una nuova serie di artisti che prenderanno parte al live che sarà trasmesso in diretta su Rai3. Tra i nuovi artisti che saliranno sul palco del Primo Maggio, anche il grande debutto di Francesca Michielin. Reduce dal successo del suo ultimo album 2640, la giovane artista di Bassano del ...

Francesca Michielin : un’estate in viaggio con eventi e festival musicali : Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. La leg estiva del tour, che partirà da Milano il 25 maggio, proseguirà con altri 12 live in tutta Italia, terminando il prossimo 2 settembre con uno speciale appuntamento all’Home festival di Treviso. Francesca sarà anche l’opening act d’eccezione al concerto di Alanis ...

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Francesca Michielin sbarca a Napoli : Lo spettacolo unisce il mondo del live electronics a quello pop/rock, per una scaletta ricchissima di oltre 20 brani tutti suonati live, senza l'utilizzo di sequenze e riprodotti in una chiave di ...

Video di Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma - il duetto in E Se C’Era durante il 2640 Tour : Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma insieme per un duetto esclusivo: la cantante di Bassano Del Grappa è stata raggiunta sul palco del Teatro Quirinetta dal frontman dei TheGiornalisti. In pieno Tour a supporto del suo ultimo disco 2640, Francesca Michielin ha fatto tappa giovedì 12 e venerdì 13 aprile al Quirinetta di Roma, per una doppia data sold out. Tommaso Paradiso ha raggiunto la cantante vincitrice della quinta edizione di X ...

'Se non sto volando - cosa cazzo sto facendo?' : Francesca Michielin in concerto a Roma - la recensione : "Viviamo in un mondo molto aggressivo. Sembra che essere teneri sia da sfigati, invece io credo che sia un grande atto di coraggio. Quindi adesso abbracciatevi", sussurra al microfono prima di ...

Francesca Michielin : 'Io cucciola? Attenti che mordo' : Non lasciatevi ingannare da quell'aria timida: Francesca Michielin, 23 anni e tre album all'attivo, detesta essere scambiata per una 'ragazzina cucciolotta' e con il suo ultimo disco 2640 , come l'...

Francesca Michielin : 'Io cucciola? Attenti che io mordo' : Non lasciatevi ingannare da quell'aria timida: Francesca Michielin, 23 anni e tre album all'attivo, detesta essere scambiata per una 'ragazzina cucciolotta' e con il suo ultimo disco 2640 , come l'...

7 8 aprile - Francesca Michielin : IO NON ABITO AL MARE a Maglie - Lecce - e Bari : Inizio Spettacoli Ore : 21.00 Apertura Porte Ore : 19.30 Tipologia di Posto: POSTO UNICO Prezzo Biglietto: € 28,75 compreso diritti di prevendita I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in ...