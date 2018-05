Ford | un finestrino tech mostra il panorama anche ai non vedenti

wired

(Di giovedì 3 maggio 2018) La start-up italiana Aedo con il sostegno diha realizzato Feel The View, un dispositivo destinato ai nonin grado di far percepire al passeggero, o quantomeno immaginare, tramite il tatto il paesaggio che appare in quel preciso momento al di là del vetro. Il prototipo s’attiva tramite un pulsante. Feel The View scatta una foto alal di là del vetro convertita poi dal software in un’immagine in scala di grigi ad alto contrasto proiettata sul vetro tramite particolari LED. L’utente toccando un punto sulè in grado di percepire vibrazioni (di diversa intensità in base al tipo di grigio) e muovendo la mano, grazie alle informazioni raccolte, può immaginare e ricostruire a livello mentale il. La tecnologia non solo è stata sviluppata nella nostra penisola, ma è stata fortemente voluta daItalia, “l’obiettivo è migliorare la qualità della ...