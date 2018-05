Fiorentina | Badelj può rinnovare

Calciomercato - Fiorentina-Badelj : rinnovo possibile : FIRENZE - Notte magica, quella fra domenica e lunedì, quella in cui la Fiorentina ha saputo farsi regina. Tre gol al Napoli, l'Europa League ancora possibile. Il Franchi sta chiudendo, uscendo ...

Fiorentina - Antognoni : 'Il futuro di Badelj? Dipende da lui. Col Napoli...' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina, prima del match contro il Napoli è intervenuto a Premium Sport : 'Sappiamo di giocare contro una grande squadra, bisogna andare oltre i nostri limiti. Il Napoli sarà agguerrito, punterà alla vittoria. Sarà una partita bella, tra due squadre a cui piace ...

Fiorentina-Napoli - le probabili formazioni. Nessun dubbio per Sarri. Pioli ritrova Sportiello - Pezzella e Badelj : Scontro decisivo per il Napoli. Dopo la vittoria della scorsa settimana all’Allianz Stadium, i partenopei hanno riacceso le speranze di poter vincere lo Scudetto. Per farlo, però, dovranno vincere sempre da qui alla fine del campionato, perché c’è ancora un punto da recuperare sulla Juventus. La trasferta di questa giornata sarà molto delicata, perché la squadra di Maurizio Sarri sfiderà la Fiorentina all’Artemio Franchi. I ...

Fiorentina - Badelj può diventare il 'top player'. Ma i viola si guardano intorno : Come scrive Il Corriere dello Sport , è ancora aperto lo scenario del mercato: 'Milan sa che in qualunque momento potrà sedere al tavolo della trattativa con Pantaleo Corvino ed il proprio entourage. ...

Fiorentina orfana di Benassi e Badelj : le soluzioni a centrocampo : Come riporta Il Corriere dello Sport , Stefano Pioli potrebbe schierare contemporaneamente Cristoforo e Dabo per sostituire Badelj e Benassi . Da capire se l'allenatore voglia cambiare modulo viste le tante assenze: l'allenamento ...

Serie A Fiorentina - lesione Badelj : fuori un mese : FIRENZE - Un mese ai box. Forse anche qualcosa di più , 40 giorni, . La Fiorentina deve fare l'esito degli esami svolti da Milan Badelj , fermo a causa di una lesione al ginocchio rimediata con la ...

Fiorentina - si ferma Badelj : lesione al collaterale : FIRENZE - Milan Badelj ha riportato ' una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado ' nel corso dell'amichevole Messico-Croazia. Lo rende noto la ...

Fiorentina - lesione al legamento collaterale del ginocchio per Badelj : Nuova giornata di lavoro per la Fiorentina di Stefano Pioli, la squadra viola aveva chiuso il periodo prima della sosta con la vittoria sul Torino e ora è attesa dalla gara in programma sabato contro ...

Infortunio Badelj - tegola Fiorentina : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Badelj – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell’amichevole Messico-Croazia, ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado. L’atleta ha già iniziato le terapie del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. L'articolo Infortunio Badelj, tegola Fiorentina: ecco l’esito degli ...

Serie A Fiorentina - per Badelj infortunio al ginocchio : FIRENZE - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e ...

Serie A Fiorentina - Badelj ko in Nazionale. In dubbio per il Chievo : FIRENZE - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e ...

Fiorentina : allarme per Badelj : ANSA, - FIRENZE, 28 MAR - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...