Finale Europa League 2018 | Atletico Madrid-Marsiglia | data | programma | orari e tv Si

Risultati Europa League / Atletico Madrid e Marsiglia in Finale - Rolando decisivo nei supplementari! : Risultati Europa League: la finale sarà Atletico Madrid-Marsiglia. I Colchoneros fanno fuori l'Arsenal, l'OM elimina il Salisburgo con un gol di Rolando nei tempi supplementari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 23:29:00 GMT)

Europa L. : Finale è Atletico-Marsiglia : 23.37 Atletico Madrid-Marsiglia è la finale di Europa League, il 16 maggio a Lione. A Madrid (dopo l'1-1 dell'andata) decide il gol di Diego Costa nel recupero del primo tempo (47'). I 'colchoneros' non chiudono la gara nella ripresa (due occasioni per Griezmann,una per Torres) ma l'1-0 basta a decretare l'ultima gara europea di Wenger dopo 22 anni di panchina dell'Arsenal. Il Salisburgo sfiora la rimonta dopo il 2-0 di Marsiglia. Haidara ...

Europa League - l'Atletico Madrid supera l'Arsenal - 1-0 - e vola in Finale. Il Salisburgo rimonta - 2-0 - e porta il Marsiglia ai ... : In attesa che si concluda l'altra semifinale, l'Atletico batte l'Arsenal , 1-0, a Madrid e vola in finale.

Europa League : l’Atletico di Simeone vola in Finale. Miracolo Salisburgo - ai supplementari con il Marsiglia [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol livescore : Atletico in Finale - supplementari a Salisburgo!

Formazioni Ufficiali Atletico Madrid-Arsenal - 03-05-2018 SemiFinale di Ritorno Europa League : Europa League 2017-2018 Semifinale di Ritorno: Atletico Madrid-Arsenal, le Formazioni Ufficiali, Giovedì 3 Maggio, ore 21.05. Dopo l’1-1 dell’andata disputato in 10 per quasi tutto l’incontro l’Atletico Madrid attende l’Arsenal, in quella che si potrebbe tranquillamente definire una finale anticipata di Europa League. Ai Colchoneros di Diego Simeone (assente in panchina per squalifica), per staccare il ...

Europa League : stasera Atletico Arsenal e Lipsia Marsiglia - si decide la Finale : Si decidono le due finalisti di Europa League. Si giocano stasera Atletico-Arsenal e Lipsia-Marsiglia. Le semifinali di ritorno, tra spagnoli e inglesi si parte dall'1-1.

Europa League - Atletico-Arsenal vale la Finale. Simeone 'Voglio stadio pieno . Wenger Non penso al futuro : MADRID - Semifinali di ritorno di Europa League: riflettori puntati su Atletico Madrid-Arsenal, soprattutto dopo l'1-1 di giovedì scorso che lascia aperto tutto. Quello del Wanda Metropolitano è l'...

Finale Europa League 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Mercoledì 16 maggio si giocherà la Finale dell’Europa League 2018. A Lione si assegnerà il secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita intensa e appassionante, un incontro equilibrato che regalerà sicuramente tante emozioni. Le due migliori squadre della competizione si affronteranno in 90 minuti verso la gloria, in caso di parità si giocheranno i supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Atletico ...

