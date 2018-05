Fico e la colf in nero | la compagna | ' Verità cercate per terra da maiali'

Roberto Fico sta pensando di querelare Le Iene per la vicenda della "colf in nero" : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sta valutando l’idea "di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che, attraverso il loro pezzo, insinuano nel pubblico televisivo il dubbio (per loro...

Roberto Fico sta valutando di querelare Le Iene per il servizio sul caso della colf in nero : I legali di Roberto Fico stanno valutando se sporgere querela nei confronti de Le Iene e degli organi di stampa che hanno riportato la notizia della colf che lavorerebbe in nero nella casa della compagna del presidente della Camera: "Il presidente Fico non è, né è mai stato, datore di lavoro della signora Imma".Continua a leggere

Se ci fossero ancora i voucher forse non ci sarebbe la colf in nero di Fico : Mentre esplorava la possibilità di un accordo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, Roberto Fico è inciampato nelle rivelazioni delle Iene, secondo cui avrebbe pagato in nero una colf nella ...

SPILLO/ Le balle 'oneste' di Fico sulla colf raccontatele voi agli ispettori dell'Inps : Il caso di Roberto Fico e della sua colf: il presidente della Camera si è autocensurato per non affrontare un problema di tutti gli italiani.

La verità nascosta dalle Iene dietro la storia della colf del presidente Fico : Le Iene tampinano Roberto Fico, neo presidente della Camera, e diffondono tramite il programma di Italia 1 la loro ricostruzione: la terza carica istituzionale dello Stato trascorrerebbe parte della ...

'Votare a giugno ma per cambiare cosa? Salvini non molla Berlusconi - Renzi il suo ego e Fico la sua colf' : La proposta di un ritorno al voto a giugno, avanzata da Luigi Di Maio, al centro dell'analisi politica ironica di Maurizio Crozza a Che tempo che fa. Il comico genovese ne ha per tutti.

Di Mai e Ficocolf : Nulla è più pericoloso dell'etica in politica. Ma chi l'ha scelta come condotta di vita non ha alternativa: deve dimettersi perché nulla è più politico del privato. Fico presidente della Camera è uno ...

Le Iene : Fico ha la colf in nero? Lui : è un'amica : Fico e la colf in nero. O meglio "Presidente Fico: Auto blu e colf in nero?". Si intitola così il servizio mandato in onda nella puntata di ieri de Le Iene che "accusa" il presidente della Camera Roberto Fico di avere una collaboratrice domestica in nero. Lui, terza carica dello Stato, che solo per ragioni di sicurezza imposte dalla polizia ha accettato di girare in auto blu, si è difeso dicendo che non ha nessuna colf in nero. Si tratta ...

Forza Italia chiede le dimissioni di Fico per il caso della colf in nero - i 5 Stelle lo difendono : La vicenda della presunta colf di Roberto Fico accende il dibattito in Parlamento. Sono soprattutto parlamentari di Forza Italia a chiedere un chiarimento sulla questione dei contributi, ventilando anche la necessità delle dimissioni della terza carica dello Stato qualora certe accuse venissero confermate dai fatti.Alcuni eletti del Pd - dopo l'ex segretario dem Matteo Renzi ieri sera - vogliono invece che il presidente della Camera venga ...

Fico e la colf - i doveri di un presidente della Camera : Tra accuse sballate al suo successore Paolo Gentiloni (“il Paese dal 4 dicembre del 2016 è bloccato”) e proposte di nuove riforme costituzionali già clamorosamente bocciate dalla maggioranza degli italiani, Matteo Renzi una cosa giusta da Fabio Fazio l’ha detta: il presidente della Camera, Roberto Fico, deve davvero spiegare la questione della colf (per lui “un’amica”) che lavora nella casa napoletana divisa da molti anni con la sua ...

Le Iene e la colf del Presidente Fico - Selvaggia Lucarelli : "Monteleone non vuole rispondere alle mie domande" Video : Il caso dei due domestici pagati in nero da Roberto Fico, Presidente della Camera del M5S, si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo. Tutto grazie a Selvaggia Lucarelli, che si è...

"Mi trova una colf gratis?" - bufera social su Fico : Auto blu e colf in nero ", "E bravo onorevole....onestà onestà e poi sfrutta e paga in NERO una poveretta approfittando del suo bisogno di lavorare", "Ma almeno un po' ti vergogni?? Dimettiti e vai a ...

Le Iene e la colf del Presidente Fico - Selvaggia Lucarelli : Monteleone non vuole rispondere alle mie domande : Il tweet ha scatenato una lunga discussione, tra chi difende Roberto Fico per appartenenza politica e chi invece fa notare alla Lucarelli che Monteleone non è il Presidente della Camera né il ...

Le Iene e la colf del Presidente Fico - Selvaggia Lucarelli : "Monteleone non vuole rispondere alle mie domande" : Il caso dei due domestici pagati in nero da Roberto Fico, Presidente della Camera del M5S, si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo. Tutto grazie a Selvaggia Lucarelli, che si è...