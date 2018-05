Fico e la colf in nero/ La compagna : “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene : Fico e la colf in nero, la compagna Yvonne De Rosa su Facebook: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene e Antonino Monteleone per il servizio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:25:00 GMT)

La compagna di Fico - le Iene e la colf in nero : «Verità cercate per terra da maiali» : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa , la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: «Le verità cercate per ...

La compagna di Fico e la colf in nero : «Verità cercate per terra da maiali» Querela vicina per le Iene? : Su Fb non parla del caso sollevato dalla trasmissione di Italia 1, ma cita Guccini: «Tornate a casa nani». E l’esponente dei Cinque Stelle valuta la querela

Yvonne De Rosa : "Le verità cercate per terra da maiali". Il post della compagna di Fico dopo la vicenda della colf in nero : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti".In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa ...

Roberto Fico sta pensando di querelare Le Iene per la vicenda della "colf in nero" : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sta valutando l’idea "di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che, attraverso il loro pezzo, insinuano nel pubblico televisivo il dubbio (per loro...

Se ci fossero ancora i voucher forse non ci sarebbe la colf in nero di Fico : Mentre esplorava la possibilità di un accordo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, Roberto Fico è inciampato nelle rivelazioni delle Iene, secondo cui avrebbe pagato in nero una colf nella ...

SPILLO/ Le balle 'oneste' di Fico sulla colf raccontatele voi agli ispettori dell'Inps : Il caso di Roberto Fico e della sua colf: il presidente della Camera si è autocensurato per non affrontare un problema di tutti gli italiani.

La verità nascosta dalle Iene dietro la storia della colf del presidente Fico : Le Iene tampinano Roberto Fico, neo presidente della Camera, e diffondono tramite il programma di Italia 1 la loro ricostruzione: la terza carica istituzionale dello Stato trascorrerebbe parte della ...