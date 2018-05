Fiba Europe Cup | è festa Umana Reyer Venezia | agli orogranata il trofeo

Venezia vince la Fiba Europe Cup : Venezia, 2 MAG - I Campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia vincono la Fiba Europe Cup, primo trofeo Europeo della storia della società lagunare. Nel ritorno della finale tutta italiana, al ...

Basket - Fiba Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

Fiba Europe Cup - stasera l'ultimo atto della finale Venezia-Avellino : ROMA - Tutto in quaranta minuti. Alle 20.30 al Taliercio va in scena il secondo atto della finale di FIBA Europe Cup che vede contrapposta la Reyer Venezia alla Sidigas Avellino. I lagunari, che sono ...

Basket - Fiba Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

Fiba Europe Cup - Venezia espugna Avellino : ROMA - L'Umana Reyer Venezia porta a casa un preziosissimo 77-69 sbancando il PalaDelMauro di Avellino nel primo atto della finale di FIBA Europe Cup. Sugli scudi, tra i lagunari, Austin Daye , 14 ...

Venezia-Avellino - Ritorno Finale Fiba Europe Cup 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 2 HD, mentre in streaming sarà visibile su Eurosport Player e sul canale Youtube della FIBA. OA Sport offrirà anche la diretta scritta della ...

Venezia-Avellino - Ritorno Finale Fiba Europe Cup 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Primo atto in cassaforte tra Avellino e Venezia nella Finale tutta italiana di FIBA Europe Cup. Una che porta bene al basket azzurro, perchè questa competizione, nata tre anni fa, ha già visto arrivare in Finale nel 2016 Varese, che venne sconfitta dai tedeschi di Francoforte. Sarà anche la prima Finale tutta italiana dal 1993, dalla sfida tra Olimpia Milano e Virtus Roma in Coppa Korac e, soprattutto, il nostro basket torna a vincere un trofeo ...

Fiba Europe Cup - domani gara 1 della finale Avellino-Venezia : ROMA - Il grande giorno sta per arrivare. domani sera alle 20.30, al PalaDelMauro, andrà in scena il primo atto della finale di FIBA Europe Cup che vedrà contrapposta la Sidigas Avellino ai campioni d'...

Avellino-Venezia - Finale Andata Fiba Europe Cup 2018 : programma - orari e tv : OA Sport offrirà anche la diretta scritta della Finale tra Avellino e Venezia. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Avellino-Venezia - Finale Andata Fiba Europe Cup 2018 : programma - orari e tv : Avellino-Venezia primo atto. Domani ci sarà l’Andata dell’attesa Finale tutta italiana di FIBA Europe Cup. Per la Sidigas si tratta di una prima volta assoluta, mentre la Reyer torna a giocarsi un titolo Europeo dopo aver perso l’ultimo atto della Coppa Korac nella stagione 1980-1981. La FIBA Europe Cup porta bene al basket azzurro, perchè questa competizione, nata tre anni fa, ha già visto arrivare in Finale nel 2016 Varese, ...

Basket - Fiba Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...

Fiba Europe Cup - Rich salva Avellino. Vince anche Venezia : ROMA - Cominciano con una vittoria casalinga di misura le semifinali di FIBA Europe Cup della Sidigas Avellino che ha sconfitto 75-72 i danesi del Bakken Bears. Trascinati dallo scatenato Jason Rich , ...

LIVE/ Fiba Europe Cup : Sidigas Avellino-Bakken Bears in diretta : Renato Spiniello Prende il via questa sera Gara-1 di quello che gli addetti ai lavori hanno definito il derby tra consumatori e produttori di Ceres, la birra originaria di Aarhus, città dei Bakken ...

Basket - Fiba Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...