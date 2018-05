Festa Reyer | l' Europe cup in laguna | ma niente tuffi

sport.ilmessaggero

: Per orgoglio cittadino sono costretta a cambiare su Avellino - Reyer. Scusami Eurolega. Dato che oggi è San marco,… - Alessiabibi : Per orgoglio cittadino sono costretta a cambiare su Avellino - Reyer. Scusami Eurolega. Dato che oggi è San marco,… - piuenne : Reyer #Venezia, Gianluca Tucci: “Con #Avellino una storia infinita. Sarà una festa per il basket” - sportavellino : Reyer Venezia, Gianluca Tucci: 'Con Avellino una storia infinita. Sarà una festa per il basket'… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) E' ladi Venezia, al primo alloro internazionale della storia, viene in mente quando Drazen Dalipagic perse ai supplementari la coppa delle Coppe, con Carraro in campo e il paron Tonino Zorzi in ...