Ferrari | utile netto primo trimestre balza a 149 milioni | +19 | 4%

Ferrari/ Trimestre record - utile in crescita del 19 - 4%. Bene le vendite della 812 Superfast : FERRARI, Trimestre record con un aumento dell'utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Ora si guarda alla 488 Pista(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:41:00 GMT)