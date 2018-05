FERRARI Trimestre record | utile in crescita del 19 | 4% Bene le vendite della 812

FERRARI - trimestre record : +6 - 2% consegne - +1 - 3% ricavi oltre 3 - 4 mld. Utile netto +19 - 4% a 149 ml : TORINO - Le consegne totali della Ferrari nel primo trimestre sono 2.128, in aumento di 125 unità , +6,2%, . I ricavi netti sono pari a 831 milioni di euro, in aumento dell'1,3% , +6,3% a...

FERRARI - Redditività in forte aumento nel primo trimestre : La Ferrari continua a macinare record su record sul fronte finanziario. I risultati del primo trimestre mostrano infatti una crescita a doppia cifra degli utili, nonostante un andamento non brillantissimo dei ricavi a causa delleffetto sfavorevole dei tassi di cambio.Ricavi in lieve crescita, consegne in aumento con i V12. Nel dettaglio, i ricavi netti sono cresciuti solo dell'1,3% a 831 milioni di euro, anche se a cambi costanti sarebbero ...