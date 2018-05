Ferrari | Risultati incoraggianti Bene anche la trimestrale

F1 Ferrari : «I primi risultati sono incoraggianti» : ROMA - L'inizio di stagione è stato abbastanza positivo per la Ferrari, che ha ottenuto due successi con Sebastian Vettel e alcuni podi con Kimi Raikkonen. Rispetto agli anni passati il gap dalla ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : prove libere 2 (27 aprile). Risultati e classifica in tempo reale. Ferrari per il riscatto - duello Mercedes-Red Bull? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista a Baku dopo il primo turno di prove libere svoltosi in mattinata: Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo precedendo Dani Ricciardo di 35 millesimi e Lewis Hamilton di un secondo. Le Mercedes hanno dato una risposta importante mentre le Ferrari sono ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari in difficoltà - Valtteri Bottas miglior tempo - Ricciardo replica : Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha spinto a fondo nei primi 90 minuti a disposizione dei piloti sul circuito di Baku ed è riuscito a battere Dani Ricciardo per appena 35 millesimi. Lewis Hamilton è terzo ma paga un secondo dal compagno di squadre. Problemi invece per la Ferrari. Sulla ...

Ferrari - premio ai dipendenti fino a 5.545 euro. Riconoscimento per contributo a ottimi risultati 2017 : MARANELLO - I lavoratori della Ferrari riceveranno nella busta paga di aprile il saldo del premio aziendale che potrà arrivare 'fino a 5.545 euro'. Lo comunica la Fim-Cisl Emilia...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Le Mercedes ancora davanti - ma le Ferrari si ... : 8.42 Aggiornamento tempi quasi a metà sessione ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Prosegue la battaglia tra Ferrari e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai inizia un lungo weekend, la Mercedes vuole dimostrare la propria supremazia in uno dei suoi feudi ma la Ferrari cercherà di ribattere colpo su colpo. Si preannunciano novanta minuti di fuoco, tutti i piloti cercheranno il giusto feeling con la pista e con il tracciato per poi puntare al colpaccio tra ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 04.00 ,

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Comincia l'avventura sul tracciato di Shanghai e le domande sono le solite: ancora Ferrari vs Mercedes? Si inserirà la Red Bull? Sebastian Vettel arriva all'appuntamento cinese a punteggio pieno: due vittorie e soprattutto l'ultima impresa con la gestione degli pneumatici in Bahrein ha ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato : Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall'asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata ...