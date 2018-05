Ferrari : in primo trimestre ricavi netti a 831 mln (+1 - 3) (2) : (AdnKronos) – L’Adjusted ebit di Ferrari nel primo trimestre si è attestato a 210 milioni di euro, con un incremento di 33 milioni (+18,5%) rispetto all’anno precedente. Al 31 marzo 2018 l’indebitamento industriale netto è stato ridotto a 413 mln, rispetto agli 473 mln del 31 dicembre 2017, grazie alla generazione di un forte free cash flow industriale, inclusi 30 mln in riacquisti di azioni proprie. Gli effetti del ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

Fabrizio Frizzi - Montezemolo : "Quando vinceva la Ferrari era il primo a telefonare" : "Quando vinceva la Ferrari Fabrizio Frizzi era sempre il primo a telefonare, a fare complimenti, a dire con un sorriso 'Avanti così!'". Questo il ricordo di Luca Cordero di Montezemolo del conduttore ...

La Ferrari vince il primo Gp del 2018 : trionfa Vettel - terzo Raikkonen : La Ferrari comincia il campionato con una vittoria sofferta e voluta quanto insperata. Sebastian Vettel si aggiudica il Gran premio di Australia davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e al compagno di squadra Kimi Raikkonen....

Formula 1 in Australia. Vittoria Ferrari : Vettel primo davanti a Hamilton e Raikkonen : Il tedesco della Ferrari, terzo prima dei pit stop, ha tardato l'ingresso ai box fino al limite e, grazie al regime di safety car imposto a causa di una Haas ferma a lato pista, ha potuto superare Lewis Hamilton che sopraggiungeva sul rettilineo senza poter spingere al massimo