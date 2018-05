Dramma della gelosia a Caltanissetta - 23enne Ferisce rivale in amore e si uccide : Dramma della gelosia a Caltanissetta, 23enne ferisce rivale in amore e si uccide Dramma della gelosia a Caltanissetta, 23enne ferisce rivale in amore e si uccide Continua a leggere

Ferisce il rivale in amore - poi si spara alla testa e si uccide a 23 anni per gelosia : Il giovane, tormentato dalla gelosia, avrebbe covato da tempo la vendetta nei confronti di quel 19enne. Ma dopo aver sparato al rivale, ha deciso di suicidarsi. La tragedia è avvenuta in serata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.Continua a leggere

