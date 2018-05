Fera dal Borg | 130 bovini e 300 ovicaprini

CHAMPIONS LEAGUE - BUFera SU REAL MADRID-BAYERN MONACO/ Marcelo rivela : "Era rigore" - l'ira di Vidal : REAL Madrid in finale di CHAMPIONS LEAGUE 2018, superato il Bayern MONACO in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:18:00 GMT)

BuFera al Gf : il Moige richiede la chiusura del programma condotto dalla D'Urso Video : Nonostante i provvedimenti presi nella terza puntata di ieri sera del #Grande Fratello 2018, che hanno portato alla squalifica del concorrente italo-senegalese [Video] Baye Dame, le polemiche e le critiche nei confronti del reality di Mediaset, condotto da Barbara D'Urso non si placano per niente. E nonostante la squalifica del concorrente di colore, accusato di violenza femminile e bullismo, c'è chi come il Moige Movimento Italiano Genitori, ...

BuFera al Gf : il Moige richiede la chiusura del programma condotto dalla D'Urso : Nonostante i provvedimenti presi nella terza puntata di ieri sera del Grande Fratello 2018, che hanno portato alla squalifica del concorrente italo-senegalese Baye Dame, le polemiche e le critiche nei confronti del reality di Mediaset, condotto da Barbara D'Urso non si placano per niente. E nonostante la squalifica del concorrente di colore, accusato di violenza femminile e bullismo, c'è chi come il Moige (Movimento Italiano Genitori), vorrebbe ...

“Che schifo - tutto pilotato”. Scandalo al Grande Fratello : agli spettatori non sfuggono le strane “indicazioni” ricevute da un concorrente nella casa e sui social scoppia la rivolta. Utenti inviperiti - Barbara D’Urso e la produzione nella buFera : Neanche il tempo di mandare agli archivi l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, una delle più travagliate nella storia del programma, ed ecco che gli appassionati di reality show si sono subito trovati a fare i conti con un Grande Fratello che a sua volta sembra decisamente partito all’insegna di liti, polemiche, accuse e chi più ne ha più ne metta. Con un filo conduttore alquanto sinistro che sembra tenere unite le ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella buFera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

“Mia sorella…”. Sarah Scazzi - la verità di Concetta. Per la prima volta dall’efFerato omicidio della ragazzina di Avetrana - la mamma svela quel ‘pensiero’ che da anni la turba : le parole mai ”confessate” : Dopo la prima puntata dedicata alla Strage di Erba, ‘Tutta la verità’, il programma che racconta i più controversi e clamorosi fatti di cronaca, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia in onda sul canale Nove, affronta il delitto di Avetrana, l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono state condannate in via definitiva la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, e per il quale lo zio ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella buFera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

"L'educazione dipende dal ceto". Ed è buFera sull'Amaca di Serra : Matteo Salvini contro Michele Serra. "Per alcuni 'intellettuali' di sinistra i ragazzi che vanno agli Istituti Tecnici o Professionali, i figli del popolo e non dei ricchi, sono più violenti e ignoranti, più spesso fanno i bulli a scuola. Questo è vero razzismo, questa è vera ignoranza". Così il leader della Lega, su Twitter, ha attaccato duramente l'editorialista di Repubblica che, con la sua 'amaca' di ieri si è attirato critiche anche del suo ...

Pamela - buFera sulla Contigiani «Si dimetta dal Consiglio delle donne» : Il suo è un atto di arroganza allo stato puro, sta interpretando in maniera politica il suo ruolo». E Messi rilancia: «Quando una donna viene uccisa come facciamo a non essere solidali e unite? ...

Limbadi - Pasqua : 'Colpito dall'efFeratezza dell'atto e dalla violenza dell'esecuzione' : 'Sono rimasto colpito dall'efferatezza dell'atto e dalla violenza dell'esecuzione'. Così afferma il consigliere regionale Vincenzo Pasqua, commentando l'attentato di Limbadi in cui è rimasto ucciso ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifFerare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Non ci sarà”. Grande Fratello - la notizia che delude i fan. A pochi giorni dall’inizio del reality arriva la spifFerata che genera un bel po’ di malcontento. Quel che si è venuto a sapere non piace per niente al pubblico che si aspettava di vedere “altro”. E ora? : Manca una settimana e L’Isola dei famosi chiuderà i battenti e finalmente potremo scoprire chi sarà il naufrago che si aggiudicherà la vittoria di questa tredicesima edizione del reality così piena di polemiche e colpi di scena. Alessia Mancini, che secondo molti avrebbe potuto vincere l’isola, è uscita durante l’ultima puntata e quindi è inutile fare pronostici. Sarà il pubblico a decidere chi trionferà. Chi è appassionato di reality, però, non ...

Milano - tangenti ai primari : 6 arresti. «Cesti di Natale da mille euro». BuFera in 2 ospedali : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un...

Cupido è il nuovo singolo di SFera Ebbasta - estratto dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...