Feltri spara a zero su Di Maio "Tentò di sodomizzare Salvini "Fico? Dopo la colf deve scomparire" : Il governo ancora non si fa e i partiti continuano i loro balletti, i loro veti incrociati, le loro inversioni a U, specie il M5s. Ed è proprio contro i grillini e Luigi Di Maio in particolare che si scaglia Vittorio Feltri, direttore di Libero Segui su affaritaliani.it