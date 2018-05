Federal Reserve lascia i tassi invariati ma è pronta a ulteriori rialzi

La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi d’interesse portandoli a 1,50 – 1,75 per cento, dall’attuale 1,25 – 1,50 per cento. La decisione era stata ampiamente anticipata da analisti e mercati, quindi non ha The post La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Usa : Federal Reserve rivede al rialzo stime Pil per il 2018 e il 2019 : L'economia degli Stati Uniti dovrebbe espandersi del 2,7 per cento quest'anno e del 2,4 per cento nel 2019. "Le prospettive economiche si sono rafforzate negli ultimi mesi", ha affermato la Fed nella ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso in attesa della Federal Reserve : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . Nel grafico di Bloomberg, l'impennata ...

Borse incerte in attesa delle mosse della Federal Reserve : MILANO - Ore 10:00. Borse deboli in Europa in scia a una seduta contrastata delle Piazze asiatiche. Gli investitori preferiscono la via della cautela in attesa della riunione della Federal Reserve di ...

Federal Reserve conferma economia forte e ulteriori aumenti dei tassi : Teleborsa, - L'economia americana sta migliorando, come rivelato dagli indicatori economici e l'inflazione si sta avvicinando al target di crescita annua del 2%. La crescita "è rimasta sostenuta e il mercato del ...