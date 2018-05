Falla interna a Twitter | 330 milioni di password ​a rischio pubblicazione

ilgiornale

: Falla interna a #Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio. Il social network: 'Per prudenza, m… - repubblica : Falla interna a #Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio. Il social network: 'Per prudenza, m… - Littleffort : RT @repubblica: Falla interna a #Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio. Il social network: 'Per prudenza, meglio ca… - KwisatzHaderac0 : RT @icebergfinanza: Idioti! Falla interna a Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Unaal sistema. E oraesorta tutti i suoi utenti, oltre 330, a cambiare la. Sul proprio blog (leggi qui), la società che cinguetta tiene a precisare di non aver riscontrato alcun furto die nemmeno una violazione degli account. Tuttavia, per quello che viene definito "un eccesso di cautela", sollecita comunque tutti a modificare le proprie credenziali di accesso.Alla base dell'allert Keeping your account secure, diramato questa sera dallo stesso blog di, ci sarebbe un problema tecnico riscontrato nella retedella società. Ledegli oltre 330di utenti, che sono iscritti al social network, sarebbero a. In realtà l'allarme è tutt'altro che preoccupante. È stato diramato solo per "un eccesso di prudenza". Ad ogni modo tutti gli utenti sono stat invitati a cestinare le vecchie credenziali di accesso e di ...