Facebook torna alle origini Il nuovo sito? Per fare sesso

Lofter - torna su Facebook il gruppo di otto grandi webstar italiane : “Noi millennials non pensiamo solo a divertirci” : Parte la seconda stagione di Lofter. otto tra e più importanti webstar italiane, insieme a Matteo Maffucci, parleranno dalla loro casa virtuale dei grandi temi della vita: successo, politica, amore, idoli, paura, scuola, futuro, bullismo, droga, sesso e mass media. Undici puntate dove Gordon, Elisa Maino, Jenny De Nucci, i The Fools, Anthony iPant’s, Mose, Ambra Garavaglia, Domenico Papeo, SighTanc, scandagliano macro argomenti attraverso le ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Susan Sarandon torna in Ray Donovan 6 e si unisce alla campagna #DeleteFacebook : Susan Sarandon sa bene come destreggiarsi e non solo in tv, dove presto la ritroveremo in Ray Donovan 6, ma anche nella vita dove da sempre si è mostrata una battagliera e un'attivista. Questa volta anche lei ha deciso di prendere il toro per le corna e allungare con il suo nome la lista di celebrità che sta lasciando Facebook dopo lo scandalo dati rubati e privacy. Proprio nelle scorso ore la Sarandon ha twittato il suo malcontento ...