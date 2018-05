Facebook ha usato miliardi di foto di Instagram per educare la sua intelligenza

Zuckerberg : 'Facebook è nato per migliorare il mondo - c'è chi l'ha usato per peggiorarlo' : Ma se noi non lavoriamo, il mondo non si muoverà in questa direzione da solo'. Il primo punto di cui ha parlato Mark è stato quindi 'come garantire la sicurezza delle persone', e poi i nuovi servizi .

Zuckerberg : “Facebook è nato per migliorare il mondo - c’è chi l’ha usato per peggiorarlo” : Abbiamo sbagliato su privacy e sicurezza, e ci stiamo lavorando per garantirle in futuro. Questo però non deve fermare la nostra missione, che resta collegare tutto il mondo, e quindi dobbiamo continuare a costruire. E’ il messaggio centrale che Mark Zuckerberg ha lanciato aprendo F8, la conferenza dei developers di Facebook a San José....

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole : Facebook sta per introdurre nuove limitazioni che impediranno alle app di terze parti di accedere ai dati degli utenti dopo 90 giorni di inutilizzo. Nel frattempo potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti in pasto a Cambridge Analytica. L'articolo Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole proviene da TuttoAndroid.

Come i politici italiani hanno usato i dati di Facebook : (foto Vincenzo Livieri – LaPresse) I partiti politici italiani non hanno usato la profilazione Facebook per raggiungere gli elettori. Tutt’altro: quattro messaggi su cinque erano rivolti semplicemente ai maggiorenni. Tre su cinque a persone che condividevano un interesse generale, e generico, per la politica. A queste conclusioni è arrivata OpenPolis al termine di un progetto di monitoraggio lanciato qualche mese fa. Eppure ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa|L’accusatore : La commissione di Westminster: «Chiarisca, finora ha dato spiegazioni ingannevoli». Anche Tajani lo convoca all’EuroParlamento. Il garante Ue: elezioni europee a rischio. La Casa Bianca: «Proteggere la privacy». In Borsa crollano i Social: -10% per Twitter