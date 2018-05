Facebook e realtà virtuale si incontrano | cosa ci aspetta?

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) #è un social network che è in continua evoluzione. Stare al passo con i tempi, soprattutto veloci come sono oggi, è molto importante per restare in competizione sul mercato. Ricordiamo che il social dal logo blu VIDEO è il più utilizzato al mondo ed è spesso un punto di riferimento per gli utenti di tutto il globo. Dunque, quale strada intraprendere se non quella della #realta'che negli ultimi anni si è fatta spazio tra le tante diavolerie elettroniche che ci circondano?, ha infatti presentato ufficialmente l'Oculus Go, un visore che non necessita né di computer, né di #Smartphone per funzionare. Il processore è uno Snapdragon 821 con oltre mille giochi e applicazioni diverse. Il visore, inoltre, è dotato di alcune funzionalita' che consentono di restare in contatto con gli amici, interagire e accedere a contenuti multimediali. È stata, inoltre, ...