F1 | Sergio Marchionne | “La Ferrari è fenomenale | la migliore da quando sono qui E’

"Un futuro roseo - non ci saranno altri scorpori". Sergio Marchionne prepara la sua successione a Fca : L'annuncio del suo successore ci sarà solo nel 2019 e a un anno dall'addio Sergio Marchionne non è preoccupato per il futuro di Fca: "Sarà difficile ma troveremo la persona adatta, capace, dedicata per fare da ceo. Fidatevi". Marchionne parla ad Amsterdam, dove si tiene l'assemblea degli azionisti e, forte dei risultati conseguiti dal gruppo nel 2017, esprime ottimismo e fiducia: "Il futuro si presenta bene, è roseo". ...

Sergio Marchionne 'Ferrari via dalla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : "C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione, noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo ad Amsterdam alla domanda di un azionista sulla possibilità che la ...

Fiat Chrysler : ecco chi potrebbe sostituire Sergio Marchionne l'anno prossimo - Motori e Auto - : Si tratta di Pietro Gorlier, attuale numero uno di Mopar e e Magneti Marelli, torinese, un Master in Economia conseguito presso l'Università di Torino. Il dirigente è entrato nel gruppo Fiat nel 1989.

F1 - Sergio Marchionne : “Sebastian Vettel vero campione - la Ferrari ha un’ottima monoposto” : Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è galvanizzato dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrain 2018. Il numero 1 del Cavallino Rampante è orgoglioso della prestazione del tedesco e dei suoi uomini come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dopo la gara: “Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista. E’ stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti ...

F1 - Sergio Marchionne : “Inizio perfetto per Ferrari. Il cammino è lungo - non faccio proclami. Grandi Vettel e Raikkonen” : Sergio Marchionne ha esultato per la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Presidente della Ferrari ha festeggiato il trionfo del tedesco al volante della Rossa, un successo arrivato grazie alla grande strategia adottata dal team. Il numero 1 del Cavallino Rampante mantiene comunque i piedi per terra e non lancia trionfalismi: “Non poteva esserci un inizio migliore per la Ferrari in ...

Alfa Romeo : ecco cosa potrebbe rivelare Sergio Marchionne il prossimo 1 giugno - Motori e Auto - : Alfa Romeo: cresce l'attesa di conoscere i programmi futuri del Biscione Negli ultimi mesi a proposito del futuro di Alfa Romeo sono state davvero tante le indiscrezioni trapelate nel mondo dei ...

Sergio Marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Così Sergio marchionne allincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e ...

Sergio Marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : "Per quanto riguarda la guida autonoma e l'elettrico", ha dichiarato oggi l'ad di fronte ai giornalisti di tutto il mondo, "siamo gli unici a non aver sbandierato annunci. Ora siamo convinti di aver ...

F1 - Sergio Marchionne : “Liberty Media non capisce nulla a livello tecnico - ci lasci lavorare!” : Non è ancora iniziato il Mondiale di Formula Uno 2018 ma si può dire che siamo già ai fuochi d’artificio. Il motivo? É presto detto. “Di cose tecniche Liberty Media non ne capisce un tubo, ci lasci lavorare”. Parole e musica di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari. Frasi decise, per usare un pallido eufemismo, quasi al vetriolo, che spiegano perfettamente il rapporto non idilliaco tra la scuderia di Maranello ed i nuovi ...

