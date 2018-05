F1 | Marchionne | con Liberty concluderemo

Marchionne : 'La Ferrari è in una condizione fenomenale' : La vettura Ferrari di quest'anno in Formula 1 è 'in una condizione fenomenale'. Lo ha detto Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, nella conference call sui conti del primo trimestre. '...

Fca vicina ad azzerare il debito. Marchionne conferma l'uscita : Ora resta solo da capire di quale colore sarà la cravatta che Sergio Marchionne indosserà, l'1 giugno, all'Investor Day di Balocco. Dai conti del primo trimestre, infatti, sembra essere evidente che l'...

Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie : “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acquirente…” : Un esilarante Maurizio Crozza veste i panni questa sera del presidente Sergio Marchionne nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. L’ Ad di FCA sull’accordo appena firmato con Torino sui test per le auto senza pilota ha commentato: “Se una Panda si guidasse da sola cercherebbe la prima concessionaria Audi per chiedere asilo politico. Più che nelle auto senza pilota noi siamo forti nel settore delle “Auto ...

Ferrari - Marchionne : 'Confermo target : 9.000 vetture e ricavi netti a 3 - 4 mld. Via da F1 se spettacolo batte sport' : AMSTERDAM - Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, conferma i target 2018: 9.000 vetture consegnate, ricavi netti superiori a 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore o uguale a 1,1...

Fca - un altro anno di risultati straordinari. Marchionne conferma i target 2018 : Torino - Circa 125 miliardi di ricavi netti , oltre 8,7 miliardi di ebit adjusted, 5 miliardi di utile netto, indebitamento netto industriale azzerato e una liquidità di circa 4 miliardi. 'Fca ha ...

FCA/ Marchionne conferma i target 2018. Elkann parla della successione : Fca, John Elkann parla della successione a Sergio Marchionne, il quale ricorda che nel 2018 sono stati rispettati i target previsti. Attesa per il piano industriale di giugno(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:09:00 GMT)

FCA - Marchionne : 2017 anno record. Confermati i target 2018 : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobiles , FCA , ha chiuso un buon 2017 e si attende risultati positivi anche per il 2018. "Abbiamo raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari chiave in ciascuno ...

FCA - Marchionne : 2017 anno record. Confermati i target 2018 : Fiat Chrysler Automobiles , FCA , ha chiuso un buon 2017 e si attende risultati positivi anche per il 2018. "Abbiamo raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari chiave in ciascuno dei quattro ...

Fca : Marchionne - confermati target 2018 : ANSA, - AMSTERDAM, 13 APR - L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, conferma i target del 2018: ricavi netti pari a circa 125 miliardi di euro, ebit adjusted maggiore di 8,7 miliardi, ...

Cattaneo supera Marchionne : con un compenso di 26 milioni è il manager più pagato in Italia : E' Flavio Cattaneo il top manager più pagato a Piazza Affari nel 2017, con un compenso di 26 milioni, grazie alla maxi liquidazione da 25 per le cariche in Tim. Cattaneo supera Sergio Marchionne, la ...

Fca - Marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat. Coreani interessati a tutto ma mai parlato con loro' : GINEVRA - Fiat non è un marchio da spendere in tutto il mondo come Jeep ma Fca non ha alcuna intenzione di venderlo, a Coreani o cinesi che siano. Parola Sergio marchionne. A meno di due...

Fca : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.

Fca - Regione Piemonte e Comune chiedono incontro a Marchionne : Torino , askanews, - Una richiesta di incontro all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne verrà avanzata con una lettera ufficiale dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. È quanto ...

Formula1 Zak Brown - assist alla Ferrari : "Sto con Marchionne e Wolff" : Vogliamo tutti restare in questo sport, ma Liberty Media e Fia devono affrontare velocemente i problemi e mettere sul tavolo al più presto le loro idee in modo concreto, come ha chiesto Marchionne". ...