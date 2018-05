F1 | la rivoluzione del regolamento 2019 | show e sorpassi le priorità La Ferrari

La quasi rivoluzione del Maggio Francese raccontata al mondo : Le agenzie vegliano permanentemente tutti i luoghi del mondo e si impegnano a raccogliere, a distribuire ovunque e a chiunque un Informazione affidabile della quale siamo diventati bulimici. Nel ...

Il buon senso della rivoluzione - ma pacifica - : ... dominò le menti nella seconda metà del secolo passato, è il credere che la scienza sia tutto e possa tutto; è l'accettare come verità definitive, come dogmi, ogni scoperta parziale ; è il confondere ...

Paola Egonu inizia la «rivoluzione» del volley : Paola Egonu rilancia. Dopo aver portato a casa Supercoppa italiana, Coppa Italia e la qualificazione ai play off per aggiudicarsi lo scudetto con la sua Igor Gorgonzola Novara, la pallavolista azzurra lancia Red Bull Murone, il torneo a tappe che porterà in giro per l’Italia un nuovo concept di volley giocato. Cinque appuntamenti, a partire da maggio (prima tappa al Palaldea di Milano) per conquistare la finale Nazionale del 17 giugno a ...

Windows 10 - update in arrivo : le cose da sapere e la rivoluzione del 'tempo' Video : #Windows 10 si aggiorna e resiste. L'update è atteso nei prossimi giorni e potrebbe dare una ventata d'aria fresca al sistema operativo di Microsoft. Resiste perché nonostante l'avanzata dei software di Apple, resta, numeri alla mano, l'Os con cui la popolazione mondiale ha più familiarita' per i computer. E la creatura di Bill Gates è pronta a riservare delle sorprese, senza deludere le aspettative di quanti confidano storicamente in quello che ...

Rai - rivoluzione del pomeriggio : Caterina Balivo promossa. Cambia La vita in diretta - chi ruba il posto a Marco Liorni : Una posizione 'cruciale' per Caterina Balivo : la brava e bella conduttrice napoletana di Detto fatto sarà promossa da Raidue a Raiuno per riempire lo spazio dopo il Tg1 dell'una e trenta, al posto di ...

La mafia uccide solo d'estate 2 - la conferma della rivoluzione silenziosa del racconto di mafia : La mafia uccide solo d'estate 2, la recensione ...

Spotify - rivoluzione in arrivo : annunciata la nuova versione gratuita del servizio streaming : Lo streaming guida i ricavi dell'industria discografica e, per la prima volta, è la fonte principale di entrate. Nella stessa giornata, Gustav Soderstrom Chief R&D Officer di Spotify ha tenuto una ...

Whatsapp : la rivoluzione del Gdpr e un'altra in arrivo - le cose da sapere : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare dell'umanità. È l'app iconica di come gli smartphone si siano inseriti in maniera prepotente nella quotidianità dell'uomo. Bastano davvero pochi secondi per recapitare a chi sta dall'altra parte del mondo un messaggio testuale, una nota vocale, un video, una foto o persino un files. Oggi le alternative non mancano e spesso sono anche valide, ma stando ai numeri degli store non si riesce a non notare ...

rivoluzione Amazon : ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell'auto Video : #Amazon consegna in ogni luogo, anche nel bagagliaio della tua auto. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla societa' di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchi direttamente nel bagagliaio della propria auto. Dopo il servizio Amazon Key che permette al corriere di consegnare il pacco direttamente dentro casa anche se il proprietario è assente, ora ...

Google Chat : la rivoluzione della messaggistica che punta a sostituire gli SMS : Gli smartphone sono senza dubbio una delle innovazioni tecnologiche più importanti dell’ultimo decennio, contribuendo a modificare l’interazione tra le persone e i sistemi di comunicazione, rendendo possibile l’avvento anche su mobile di social network e piattaforme di messaggistica che ogni giorno vengono usate da miliardi di persone in ogni parte del pianeta. I servizi di messaggistica istantanea, in particolare, hanno reso ...

Juventus-Napoli 0-1 - è la rivoluzione della bellezza : spettacolo azzurro a Torino - questa squadra merita lo scudetto : 1/27 LaPresse ...

Multe - la clamorosa rivoluzione per gli italiani. Ecco come evitare di perdere punti della patente : Hai superato il limite di velocità e ti sei preso una bella multa. Che pizza (per non dire altro). Anche perché oltre ai soldi che devi pagare (e che avresti potuto spendere per fare altro), ti scalano anche i punti dalla patente. Funziona così, bisogna starci. come, come, come? Non funziona sempre così? Beh, non funziona così a meno che tu non sia un “furbetto al volante”… In che senso? Vi raccontiamo una storia che è un’eccezione alla regola ...

Dalla Moka al Mocketto : per il 20° anniversario l’azienda lancia in Italia la rivoluzione del caffè : La tazza diventa una bustina portatile e la pausa caffè si può fare ovunque. Il futuro del caffè è qui, parte Dalla provincia di Treviso e si chiama Mocketto. A lanciarlo in occasione del suo 20° anniversario, l&rsquo...