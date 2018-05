Eurovision Song Contest 2018 | la novità che cambia i giochi

Eurovision Song Contest : sai chi ha vinto le ultime edizioni? : È indubbiamente kitsch, ma è anche per questo che piace così tanto. È l’Eurovision Song Contest che, dopo anni di oblio (almeno in Italia), dopo il primo decennio del nuovo millennio è tornato evento cult, tra i più attesi dell’anno. Il festival, che vede scontrarsi pop-star provenienti da vari paesi dell’Europa (e non solo), è un grande show fatto di musica ma anche di performance spesso bizzarre e fuori dalle righe. Qualcosa ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Georgia - Polonia e Malta. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

ERMAL META E SILVIA NOTARGIACOMO SI SONO LASCIATI/ L'annuncio a pochi giorni dell'Eurovision Song Contest : ERMAL META e SILVIA NOTARGIACOMO si SONO LASCIATI: “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:08:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018 : date semifinali e finale in tv e cantante Italia : Il prossimo mese di maggio si accenderanno i riflettori sull'Eurovision Song Contest 2018, l'evento canoro a cui partecipano alcuni dei migliori artisti dei Paesi europei e non solo. A seguire le date in cui si svolgeranno le semifinali e la finale, oltre al nome del cantante che rappresenterà l'Italia quest'anno. Lo scorso anno la vittoria andò a Salvador Sobral, cantautore portoghese che riuscì a sovvertire i pronostici della vigilia che ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Pronti per l'Eurovision Song Contest 2018 : in Portogallo per la "cartolina" : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018: i due cantanti sono già stati in Portogallo per realizzare la cartolina di presentazione, girata tra Porto e Lisbona.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:58:00 GMT)