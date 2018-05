: #AtleticoMadridArsenal 1-0: Diego Costa porta i Colchoneros in finale di Europa League ???? - GoalItalia : #AtleticoMadridArsenal 1-0: Diego Costa porta i Colchoneros in finale di Europa League ???? - Sport_Mediaset : #AtleticoArsenal 1-0, finale: l'#Atletico vince grazie alla rete di #DiegoCosta e vola in finale di #EuropaLeague!… - DiMarzio : #EuropaLeague, Rolando manda il #Marsiglia a Lione: Rudi Garcia sfiderà l'#AtleticoMadrid in finale -

Madrid-è ladiLeague, il 16 maggio a Lione. A Madrid (dopo l'1-1 dell'andata) decide il gol di Diego Costa nel recupero del primo tempo (47'). I 'colchoneros' non chiudono la gara nella ripresa (due occasioni per Griezmann,una per Torres) ma l'1-0 basta a decretare l'ultima gara europea di Wenger dopo 22 anni di panchina dell'Arsenal. Il Salisburgo sfiora la rimonta dopo il 2-0 di. Haidara (53') e l'autogol di Sarr (65') mandano la gara ai supplementari. Dove Rolando (116') decide il 2-1.(Di giovedì 3 maggio 2018)