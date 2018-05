Euromotor Team Ragusa a Catania per la Coppa Sicilia

Mtb Euromotor Team Ragusa va a Catania : Si disputerà al Parco Gioeni di Catania la gara di Coppa Sicilia che vedrà tra i protagonisti i ciclisti della compagine Ragusana dell'Mtb Euromotor

Duplice appuntamento per l'Mtb Euromotor Team Ragusa : I ciclisti della Mtb Euromotor Team Ragusa oggi saranno impegnati in un Duplice appuntamento ad Erice e a Chiaramonte Gulfi

Sfortunata trasferta per l'Mtb Euromotor Team Ragusa : Non è andata bene la trasferta di Pasqua a Floridia per gli atleti dell'Mtb Euromotor Team Ragusa. Una serie di circostanze sfortunate

Tre primi posti per l'Mtb Euromotor Team Ragusa : Incetta di primi posti per gli atleti della Mtb Euromotor team Ragusa che lo scorso fine settimana si sono distinti a Cammarata in Coppa Sicilia Xc

Mb Euromotors team Ragusa in trasferta a Cammarata : Nuova trasferta per il team di mountain bike Ragusano che domani va in provincia di Agrigento a caccia di nuovi risultati

Euromotor Team Ragusa - Federico Campo sul podio : Dopo che in Coppa Sicilia era stato costretto a ritirarsi, bellissima prestazione domenica a Contursi di Federico Campo dell'MTB

Doppio impegno per Mtb Euromotor Team Ragusa : Doppio appuntamento domani per gli atleti della Mtb Euromotor Team Ragusa che correranno nel salernitano e a Gangi a caccia di risultati positivi

Euromotor Team Ragusa - ottima performance a Comiso : Buoni risultati sono stati portati a casa dagli atleti della Mtb Euromotr Team Ragusa in trasferta domenica scorsa a Comiso. Campo costretto ad uscire

MTB Euromotor Team Ragusa domani a Verona : Federico Campo e Davide Distefano saranno presenti domani a Verona per il "Verona Mtb International 2018" per l'Mtb Euromotor Team Ragusa