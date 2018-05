Eta - una strage lunga 50 anni e oltre 850 morti : Madrid, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – A quasi 50 anni dal primo attentato, l’Eta annuncia il suo scioglimento . Nata sotto la dittatura franchista, l’organizzazione separatista basca ha continuato la propria azione violenta anche dopo il ritorno della Spagna alla democrazia, con attentati terroristici in cui sono rimaste uccise 853 persone e oltre 2500 sono rimaste ferite. “L’Eta, organizzazione socialista rivoluzionaria ...

Gli strappi di NEtanyahu mettono il timing ad una nuova guerra in Medio Oriente. Nel settantesimo di Israele : Il conto alla rovescia è iniziato. Le tappe scandite. 12 maggio, Trump annuncia ufficialmente l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. 14 maggio: inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Fiamme nei Territori, Hamas e Hezbollah entrano sul piede di guerra. 15 maggio: nel settantesimo dello Stato d'Israele, Netanyahu ordina nuovi raid contro basi iraniane in Siria. E' l'inizio della guerra diretta tra Israele e Iran, combattuta ...

Spagna : Rajoy - nessuna impunità all'Eta : ANSA, - MADRID, 3 MAG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha escluso che nonostante la dissoluzione dell'Eta i membri del gruppo armato possano ottenere "impunità per i loro crimini". Il premier ...

L'Eta annuncia il suo scioglimento. Rajoy : "Pura propaganda - nessuna impunità per i crimini dei separatisti" : Il gruppo separatista Eta ha annunciato di aver "completamente smantellato tutte le sue strutture" e "messo fine a tutta la sua attività politica". In una dichiarazione "finale", datata 3 maggio e inviata ai media spagnoli, L'Eta ha scritto di "voler metter fine a un ciclo del conflitto tra il Paese basco e gli Stati spagnolo e francese, il ciclo dell'uso della violenza politica".Un annuncio che il premier spagnolo Mariano Rajoy ha ...

Mara Venier - dimagrimento choc. Sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e pare che - per ricominciare - abbia deciso di partire da una diEta rigidissima. Ha perso tantissimi chili - così… : Dopo anni di assenza dalla Rai e il passaggio a Mediaset, Ma Venier “torna a casa”. Era da un po’ che si vociferava che sarebbe tornata a condurre Domenica In (dopo il flop delle sorelle Parodi). Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale. Su Instagram la Venier ha pubblicato un video di quando conduceva la trasmissione domenicale. Immediato è arrivato il commento di un utente: “E tanto avrai da dire nella prossima edizione… Bentornata a casa ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 7-12 maggio 2018 : Mauro aggredisce CayEtana! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Mauro consegna la lettera di Sara a Teresa! Simon rivela che Susana è sua madre! Anticipazioni Una Vita: Mauro pronto a sparare a Cayetana! Simon rivela a tutti che Susana è sua madre! Teresa legge la confessione di Sara e lascia Fernando! Celia parte per l’Inghilterra! Accadrà di tutto nei prossimi episodi della soap opera iberica! Le ...

NEtanyahu e il nucleare iraniano : una mezza verità al servizio di una menzogna : Il pezzo di teatro con cui il premier israeliano Bibi Netanyahu ha preteso di rivelare al mondo che l'accordo nucleare con l'Iran sarebbe "basato sulle menzogne" merita, nell'ordine, un plauso, una specificazione, una smentita e una critica molto dura.Il plauso va alle indubbie doti di pr di Netanyahu. Parlando in inglese, agitando un'asticella di fronte a grottescamente grandi slides in PowerPoint, e assicurando di avere documenti, file video, ...

Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata dopo GrEta Carandini : Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi dopo Greta Carandini? Le foto di Diva e Donna Nuovo amore per Alessandro Preziosi. Nove mesi dopo l’addio a Greta Carandini, l’attore napoletano è stato beccato in compagnia di una nuova fidanzata. Il gossip circola da settimane ma ora spuntano le foto: è il settimanale Diva e […] L'articolo Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata dopo Greta Carandini proviene da Gossip e Tv.

C'era una volta l'Eta : Quel posto, il Paese basco, c'è ancora, ma non c'è più quella cosa basca che nel mondo era più conosciuta della pelota, dell'Athletic di Bilbao, dei romanzi di Bernardo Atxaga, dei pintxos, della ...

Cocaina - ecstasy e gas esilarante : il mix lEtale che ha ucciso una 19enne : Cocaina, ecstasy e gas esilarante: il mix letale che ha ucciso una 19enne Lauren Atkinson, studentessa inglese di 19 anni, ha avuto un attacco fatale dopo aver preso due compresse di MDMA e altre droghe. È morta all’hotel di Manchester dove era stata ospite con alcuni amici. In questi giorni si è riaperto il processo […]

Cocaina - ecstasy e gas esilarante : il mix lEtale che ha ucciso una 19enne : Lauren Atkinson, studentessa inglese di 19 anni, ha avuto un attacco fatale dopo aver preso due compresse di MDMA e altre droghe. È morta all'hotel di Manchester dove era stata ospite con alcuni amici. In questi giorni si è riaperto il processo per questa terribile tragedia.Continua a leggere

Parioli - morto giovane di 22 anni : sul corpo una scritta sospetta/ Roma - probabile overdose di mEtadone : Roma, giallo ai Parioli: un giovane 22enne è stato trovato morto in casa nella Villa Grazioli del ricco quartiere Romano. Sulla schiena una scritta con rossetto: overdose?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:41:00 GMT)

Case 39 : l'inquiEtante thriller/horror con una magistrale Renée Zellweger : ... Bradley Cooper , , un suo amico psicologo che lavora con i bambini, scoprirà ben presto altri casi inspiegabili ancora irrisolti che gravitano intorno alla storia della bambina Case 39: streaming, ...

L'allarme di Bill Gates : "Una pandemia lEtale da almeno 30 milioni di morti" : "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, esiste una significativa probabilità che sai verifichi una grande e letale pandemia nelle nostre vite". È il drammatico appello lanciato dall'imprenditore, informatico e miliardario americano Bill Gates al a un convegno del New England Journal of Medicine a Boston.Durante ...