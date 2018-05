Esercito | domani a Padova esposizione per 157mo anniversario

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018), 3 mag. (AdnKronos) – Il 4 maggio 1861 il Ministro della Guerra del Regno d’Italia, Manfredi Fanti, con nota n. 76 ‘rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici militari che d’ora in poi il Regiodovrà prendere il nome diItaliano, rimanendo abolita l’antica denominazione di Armata Sarda.”. Da allora l’ha operato incessantemente, in Patria e all’estero, sia in tempo di pace sia di guerra, per assolvere i compiti istituzionali assegnati dalla Carta Costituzionale e dalle Leggi dello Stato.Per commemorare questoil Comando Forze Operative Nord (COMFOPNORD) ha organizzato perunadi mezzi militari e materiali in uso alla Forza Armata.In Prato della Valle (verso la chiesa di S. Giustina) alle ore 09.00 il Gen. di Corpo d’Armata Paolo Serra, comandante del ...